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Mail.Ru Group заинтересовалась покупкой сервиса доставки еды Foodfox
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Mail.Ru Group заинтересовалась покупкой сервиса доставки еды Foodfox
Технологии и медиа, 18:25
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Mail.Ru Group заинтересовалась покупкой сервиса доставки еды Foodfox
Mail.Ru Group обсуждает возможность покупки сервиса доставки еды Foodfox, рассказали источники РБК. Для интернет-холдинга сделка может стать третьей на рынке приложений по доставке еды после покупки Delivery Club и ZakaZaka
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Mail.Ru Group ведет переговоры о покупке сервиса доставки еды Foodfox, РБК рассказал источник на рынке ретейла и подтвердил собеседник, близкий к одному из акционеров Foodfox. Когда может состояться сделка, и сумму, которую может заплатить покупатель за Foodfox, собеседники РБК не сообщили.

Представитель Mail.Ru Group, сооснователь Foodfox Сергей Полиссар и сооснователь Carprice Александр Черняк (один из инвесторов Foodfox) отказались от комментариев. Партнер Target Global (еще один инвестор Foodfox) Александр Фролов также отказался прокомментировать переговоры.

​«Проникновение онлайн-сервисов доставки в России по сравнению с другими странами еще достаточно низкое и будет расти. Основные два сегмента — сервисы с собственной доставкой, такие как Foodfox и UberEats, и агрегаторы предложений, как Delivery Club и ZakaZaka», — отметил он.

В 2016 году Foodfox привлек $1 млн от Target Global, сооснователей Lamoda Group Флориана Янсена и Нильса Тонзена и несколько бизнес-ангелов. Тогда компания была оценена в $4-6 млн.

Последняя сделка с Foodfox состоялась в июне этого года. Тогда Target Global вместе с пулом инвесторов, среди которых был Александр Черняк, вложили в сервис $5 млн. Какую долю получили инвесторы, не раскрывалось. Стоимость Foodfox, по данным Target Global, на тот момент составляла $10–20 млн. 

По данным Kartoteka.ru, ООО «Бигфуд» (развивает торговую марку Foodfox) было зарегистрировано в 2015 году. Единственным владельцем компании является кипрская «Делоам Менеджмент Лимитед». Выручка в 2016 году — 8,9 млн руб., чистый убыток — 40,2 млн руб.

В самом Foodfox заявляли, что годовая выручка компании составляет более $10 млн.

Foodfox — сервис доставки еды, позиционирующий себя как премиальный. Партнерами являются более 1000 ресторанов — «Кофемания», «Даблби», Fresh, Prime, Torro Grill, «Рецептор», «Хачапури», «Воккер» и др. Сервис работает с марта 2016 года. Его основателями являются выходцы из Lamoda — бывший вице-президент по бизнес-развитию Сергей Полиссар и руководитель проектов Максим Фирсов.

Для интернет-холдинга Mail.Ru Group, основным акционером которого выступает USM Алишера Усманова, это будет третья покупка на рынке доставки еды. В ноябре 2016 года Mail.Ru Group ​полностью выкупил Delivery Club, который, по собственным данным, является крупнейшим подобным сервисом в России. В мае 2017-го холдинг купил 90-процентную долю во втором по величине игроке ZakaZaka, став его единственным владельцем. ​

Для компании это «новый большой сегмент, в котором во всем мире набирают популярность мобильные сервисы», пояснял председатель совета директоров Mail.Ru Group Дмитрий Гришин после объявления сделки о покупке Delivery Club. По его словам, рынок заказа и доставки еды находится на подъеме, а мобильные решения Mail.Ru Group могут позволить вывести подобные сервисы «на новый уровень».

Автор: Ирина Ли.
При участии: Денис Пузырев.
Теги: Delivery Club , Mail.Ru Group , Foodfox , сервисы доставки еды
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