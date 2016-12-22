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Касперский предсказал готовность мира к криптовалютам через 300 лет
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Касперский предсказал готовность мира к криптовалютам через 300 лет
Технологии и медиа, 14:01
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Касперский предсказал готовность мира к криптовалютам через 300 лет
Сейчас государства могут запретить использование криптовалют, но через 300 лет ситуация изменится, полагает Евгений Касперский. «Лаборатория Касперского» тем временем вкладывается в блокчейн-стартапы
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Криптовалюта — «именно то, что нужно для единого мира, который живет в условиях полной свободы», считает глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский. Но сегодня мир к этой технологии не готов, полагает он.

«В нашей ситуации, когда мир разделен на государства и блоки государств, которые иногда враждуют друг с другом, криптовалюты будут работать все-таки хуже. Как только они станут мешать какому-нибудь государству, они будут запрещены, с ними будут бороться. Лет через 300 это будет совершенно потрясающая вещь», — заявил Касперский «РИА Новости».

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Компания уже занимается инвестициями в стартапы, работающие с блокчейном, добавил глава компании. «Лаборатория Касперского» планирует рассказать подробности об этих проектах в будущем.

«Технология блокчейна является революционной, и, как мне кажется, мы до сих пор еще до конца не знаем, как ее правильно применять. Это очень сильная технология», — добавил Касперский.

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Глава Центра стратегических разработок и бывший министр финансов Алексей Кудрин в конце сентября предположил, что в России и других странах мира в ближайшие годы будут выработаны стандарты в области применения криптовалют. Их легализации можно ожидать не раньше, чем возникнет система их регулирования, сказал Кудрин. Но он также выразил уверенность в том, что ICO, первичное размещение токенов, будет легализовано в России.

В Министерстве финансов придерживаются другого мнения. 26 сентября замглавы ведомства Алексей Моисеев заявил, что в России «расчеты [в биткоинах] будут запрещены». По его словам, правительство может рассмотреть вопрос легализации технологии блокчейна.

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Схожую позицию выразил и глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая 27 сентября в Госдуме. Он поддержал использование технологии блокчейна и рассказал об опыте министерства в этой сфере, но сказал, что ситуация вокруг биткоина напоминает ситуацию с акциями МММ.

Также в конце сентября за интерес к криптовалютам работы лишились два сотрудника правительства Крыма. Они майнили биткоины на рабочем месте.

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В странах Азиатско-Тихоокеанского региона власти уже начали вводить ограничения в области криптовалют. 4 сентября ICO запретили в Китае, 29 сентября на аналогичные меры пошли власти Южной Кореи.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: блокчейн , криптовалюта , Евгений Касперский
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