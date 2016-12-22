«От лица Минкультуры»: за что задержали директора РАМТ Софью Апфельбаум

Софье Апфельбаум, в прошлом главе департамента Минкультуры, предъявлено обвинение в мошенничестве, она задержана. Это уже шестое обвинение по «делу «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова

Софья Апфельбаум (Фото: Сергей Киселев / «Коммерсантъ»)

В четверг, 26 октября, следователь Следственного комитета (СК) Александр Лавров предъявил обвинение в мошенничестве бывшему начальнику департамента господдержки искусства и народного творчества Министерства культуры, директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум. Об этом сообщила РБК ее адвокат Ирина Поверинова. Обвинение предъявлено в рамках «дела «Седьмой студии», главным фигурантом которого является режиссер Кирилл Серебренников. Сумма ущерба, который, предположительно, нанесли бюджету обвиняемые, — 68 млн руб.

В департаменте Минкультуры, который возглавляла Апфельбаум, в четверг прошел обыск, сообщал The Bell и подтвердил источник РБК, близкий к руководству министерства. Следователи изъяли порядка 20 документов, а консультанта отдела управления контрактами Александру Балашову увезли на допрос в СК. К вечеру Балашова была отпущена в статусе свидетеля.

«Бояться ей нечего»

Обвинение Апфельбаум предъявлено по ч. 4 ст. 159, сказала РБК адвокат Поверинова. «Вменяется, что она в группе вместе с Серебренниковым, Малобродским, Итиным и Масляевой организовала хищение. Она виновной себя категорически не признает, никаких денег не расхищала, не знала и не подозревала, что кто-то их украл, если такой факт вообще имел место. Считала, что все договоренности соблюдаются, спектакли ставятся и никакого хищения не было», — сказала адвокат. По ее словам, допрос Апфельбаум перенесла спокойно: «Мы готовились ко всяким вариантам, не первый день с ней общаемся. Она умница, и бояться ей нечего. Придется немножко потерпеть, а что делать?»

После предъявления обвинения Апфельбаум задержали. В официальном сообщении СК говорится, что, вступив в сговор с Серебренниковым, она в 2011–2014 годах от лица Минкультуры подписывала соглашения о субсидиях для «Седьмой студии» на сумму более 214 млн руб. Средства выделялись на проект «Платформа», в рамках которого Серебренников хотел провести «комплекс акций на стыке четырех направлений современного искусства — театра, музыки, танца и визуального искусства», а также сформировать площадку «для творчества молодых творческих деятелей».

По версии следствия, в действительности руководители «Седьмой студии» выводили бюджетные деньги на счета фирм-однодневок и обналичивали; затем Серебренников распределял их между участниками схемы, а Апфельбаум согласовывала недостоверную отчетность «Седьмой студии». Таким образом, она «способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных денежных средств в размере не менее 68 млн руб.», утверждают в СК.

Кирилл ​Серебренников (Фото: Владислав Шатило / РБК)

АНО «Седьмая студия» субсидировалась с 2011 года по распоряжению Владимира Путина, на тот момент возглавлявшего правительство. Деньги предназначались на экспериментальные спектакли, концерты, выставки, семинары и мастер-классы, следовало из постановления правительства. Минкультуры не финансировало мероприятия в рамках «Платформы», а лишь постфактум компенсировало стоимость работ, уже проделанных за счет «Седьмой студии», а также могло в любой момент проверить, как выполняется смета. Это следует из одного из соглашений о субсидии, которые подписали в 2014 году Серебренников, Апфельбаум и главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева (документ есть у РБК).

О «крайне низком» качестве отчетов «Седьмой студии» ранее заявил в интервью телеканалу «Дождь» глава Минкультуры Владимир Мединский. Он добавил, что эта ситуация сначала привлекла внимание налоговых органов, а потом, «как обычно бывает, налоговые органы передали их в правоохранительные органы». «История эта длилась очень долго. Там серьезные финансовые правонарушения», — сказал Мединский.

При этом до возбуждения уголовного дела претензий к «Седьмой студии» у министерства не было, подчеркнул источник РБК, близкий к руководству министерства. Заявление в СК ведомство подало уже после возбуждения дела.

«Работали только в кабинете Балашовой»

В ходе обыска в департаменте господдержки, как сообщил источник РБК, близкий к руководству министерства, следователей интересовали показания и документы Александры Балашовой, консультанта отдела управления контрактами. «Сотрудники [СК] работали только в кабинете Балашовой», — сказал собеседник РБК. По его данным, следователи изъяли в основном письма и соглашения о выделении финансирования «Седьмой студии».

Это второй по счету обыск в Минкультуры по «делу «Седьмой студии» — после майских событий никаких следственных действий в ведомстве не проводилось, сказал источник. При этом нескольких сотрудников Минкультуры регулярно вызывали​ в СК, сообщали ранее три источника РБК, знакомых с ходом дела. В числе прочих был допрошен действующий начальник департамента господдержки Андрей Малышев. Одна из серий допросов началась после задержания и домашнего ареста Серебренникова, уточнял один из собеседников РБК.

В пресс-службе Минкультуры не ответили на вопросы РБК. В комментарии агентству ТАСС представитель ведомства факт обыска опроверг.

«Дело «Седьмой студии»

О «деле «Седьмой студии» стало известно после обысков, которые 23 мая прошли в «Гоголь-центре», Минкультуры и еще более чем по десяти адресам. С июля производством по делу занимается центральный аппарат СК; оперативное сопровождение ведет служба защиты конституционного строя ФСБ.

Кроме Апфельбаум по делу проходят Серебренников, бывший гендиректор театра «Гоголь-центр» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер компании Нина Масляева и покинувшая страну продюсер «Седьмой сту​дии» Екатерина Воронова.

По версии СК, Серебренников создал «Седьмую студию» специально для получения и хищения госсубсидии. Изначально дело расследовало управление СК по Москве. Отдельным фигурантам дела вменяли мошенничество на меньшие суммы. Например, Малобродского обвиняли в хищении 2,3 млн руб., выделенных на спектакль «Сон в летнюю ночь», — по версии следствия, на самом деле такой постановки не было. Итину и Масляевой вменяли изготовление фальшивой отчетности о работах на 1,2 млн руб., которые в действительности не проводились.

Серебренников долгое время оставался свидетелем по делу и был задержан только в августе, после того как дело было передано в центральный аппарат СК, а Масляева дала показания на режиссера. Впоследствии ее отпустили из-под стражи под домашний арест.