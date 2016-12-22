В Кремле назвали нападение на Фельгенгауэр «действиями безумца»

Песков также счел нелогичным попытки связать нападение на журналистку радиостанции «с другими субстанциями»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал напавшего на журналиста «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр «безумцем» и выразил сожаление и сочувствие журналисту, ее родным и близким, передает корреспондент РБК.

Пескова спросили о том, могли ли нападение спровоцировать материалы о связи радиостанции с Западом. Пресс-секретарь президента сказал, что не стал бы вдаваться в эти обсуждения. «Действия безумца, они и есть действия безумца. Пытаться окрашивать такой трагический случай, действительно связанный с проявлением такого безумия, с другими субстанциями, наверное, нелогично и вряд ли было бы правильно, с нашей точки зрения», — добавил он.

«Поймите, Татьяна имеет свое мировоззрение, она имеет свою точку зрения, с этой точкой зрения кто-то не согласен и, наоборот, подвергает ее встречной критике. В данном случае мы с уважением относимся и к той, и к другой точке зрения. Мы не являемся участниками этой дискуссии», — заявил пресс-секретарь президента.

На Фельгенгауэр напали накануне, 23 октября. По данным Следственного комитета, нападавший — гражданин России и Израила Борис Гриц. На допросе он заявил, что «общался с потерпевшей посредством телепатии» и стал испытывать личную неприязнь к журналистке. Гриц отвлек охранника здания редакции «Эха Москвы», распылив слезоточивый газ. Следствие назначило судебно-психиатрическую экспертизу. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК).

Татьяна Фельгенгауэр находится в палате интенсивной терапии НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Днем во вторник, 24 октября, врачи заявили, что она пришла в сознание.

Нападение на сотрудницу радиостанции осудили как в Совете Европы, так и в ОБСЕ. Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по свободе СМИ Арлем Дезир, в частности, назвал произошедшее «ужасающей атакой» и призвал привлечь виновного к ответственности.

Телеканал «Россия 24» показал 11 октября сюжет «Эха Госдепа», в котором говорилось о сотрудничестве радиостанции с иностранными некоммерческими организациями. Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в ответ на просьбу РБК прокомментировать этот сюжет посоветовал обратиться к министру здравоохранения Веронике Скворцовой. «Пусть там поставят диагноз», — сказал Венедиктов.