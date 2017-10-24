В НИИ Склифосовского сообщили о приходе Фельгенгауэр в сознание

Журналистка радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, раненная ножом в редакции, пришла в сознание. Об этом РБК сообщили в справочной Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского.

Как рассказали в НИИ имени Склифосовского, Татьяна Фельгенгауэр находится в палате интенсивной терапии, ее состояние «оценивается как средней тяжести». «Татьяна Фельгенгауэр пришла в сознание», — рассказали в справочной НИИ.

Директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков подтвердил РБК, что Фельгенгауэр пришла в сознание. «Состояние тяжелое, оно таким сейчас и должно быть для такого объема травм», — добавил он.

Ранее сообщалось, что консилиум специалистов патологий шеи и головы вечером 23 октября разработал методику действий для лечения раненой журналистки. До этого Фельгенгауэр прооперировали и поместили в состояние искусственной комы.

Нападение на Татьяну Фельгенгауэр произошло днем 23 октября. 48-летний мужчина ворвался в редакцию, прыснув слезоточивым газом в лицо охраннику. Затем он ударил журналистку ножом в шею. Напавший попытался скрыться, но был нейтрализован и задержан службой безопасности.

Нападавшим оказался 48-летний уроженец Грузии с двойным гражданством — России и Израиля. Как он заявил во время допроса, мотивом нападения стало то, что журналистка «сексуально изводила его» с помощью «телепатической связи».

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что его шокировал инцидент в редакции «Эха Москвы». В ОБСЕ и Совете Европы осудили произошедшее. В Генпрокуратуре России назвали нападение «вопиющим». Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Москве возбудило уголовное дело и направило в суд ходатайство об аресте нападавшего.

РБК желает скорейшего выздоровления Татьяне Фельгенгауэр.