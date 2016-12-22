В Москве от полученных в Сирии ран умер командир бригады морской пехоты

В Сирии был ранен полковник, командир 61-й бригады морской пехоты Северного флота Валерий Федянин. Федянина доставили в Москву, однако 30 сентября он умер от полученных ранений, сообщили СМИ и подтвердил источник РБК

Командир 61-ой отдельной Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота, полковник Валерий Федянин, который принимал участие в операции российской армии в Сирии, умер в госпитале имени Бурденко. Об этом сообщило агентство «Северпост» со ссылкой на публикацию его сослуживцев в социальной сети «ВКонтакте». Полковник Валерий Федянин от полученных ранений скончался 30 сентября в Москве, подтвердил РБК источник в военных кругах.

«Да, действительно, это произошло», — заявил близкий к штабу Северного флота источник радиостанции «Говорит Москва».

В то же время дальневосточный портал Dеita.ru сообщал 25 сентября, что во время минометного обстрела, во время которого погиб генерал-лейтенант российской армии Валерий Асапов, «серьезно пострадал» полковник Валерий Федянин. При этом портал указывал, что Федянин был не из Киркенесской бригады, а «из бригады морской пехоты, базирующейся во Владивостоке».

Министерство обороны официально смерть Федянина не подтверждало.

9 мая 2017 года Валерий Федянин командовал расчетом морских пехотинцев во время Парада Победы на Красной площади в Москве.

По сообщению в социальной сети «ВКонтакте», похороны Федянина состоятся во вторник, 3 октября, на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Генерал-лейтенант Асапов погиб в результате минометного обстрела во время операции по освобождению города Дейр-эз-Зор в Сирии 23 сентября. Министерство обороны объявило об этом на следующий день, 24 сентября. Асапов был посмертно представлен «к высокой государственной награде».

Собеседник РБК в Минобороны тогда указывал, что смерть Асапова связана в том числе с плохой работой сирийской разведки. «Сирийские военные не всегда выполняют свои обязательства: они нерасторопны, плохо работают, в том числе и по линии разведки. У нас много союзников в кавычках, которые помогают той стороне», — добавил источник РБК и подчеркнул, что Минобороны намерено корректировать свои действия в Сирии. ​



Кроме того, в начале сентября от минометного обстрела в провинции Дейр-эз-Зор погибли двое военнослужащих российской армии. Один из них скончался на месте, а второй умер позже в больнице.

Согласно официальным данным Минобороны, с начала военной операции России в Сирии там погибли 38 российских военных.