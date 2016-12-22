Суд назвал дату вызова Сечина на заседание по процессу Улюкаева

Глава «Роснефти» Игорь Сечин вызван на заседание суда, которое пройдет 13 ноября, сообщила адвокат Алексея Улюкаева Виктория Бурковская, передает корреспондент РБК. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь суда.

О вызове Сечина на прошедшем в среду, 8 ноября, заседании просил прокурор Борис Непорожный. Суд удовлетворил это ходатайство обвинения. Защита также поддержала вызов Сечина на допрос.

Глава «Роснефти» принял участие в операции по задержанию экс-главы Минэкономразвития в ноябре 2016 года. Сечин пригласил министра на встречу в офис компании, где ему была передана сумка, в которой находились помеченные следователями купюры. После того как Улюкаев покинул офис «Роснефти», он был задержан.

Информация о том, что Сечин включен обвинением в число свидетелей по делу, стало известно в августе. Тогда пресс-секретарю «Роснефти» был задан вопрос о том, готов ли Сечин явиться в зал суда по вызову. Михаил Леонтьев ответил, что для этого суду будет необходимо учесть возможности и плотный график главы «Роснефти» и подстроиться под него.