Сын Авакова назвал дело о закупке рюкзаков «политически ангажированным»

Александр Аваков, сын главы МВД Украины Арсена Авакова, назвал дело о закупке рюкзаков для ведомства «политически ангажированным». Об этом сообщает газета «Украинская правда».

«Считаю это дело максимально политически ангажированным. Здесь нет ничего общего с верховенством права», — заявил Александр Аваков в зале суда.

Ранее сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски в Киеве и Киевской области по «делу рюкзаков» у должностных лиц Нацполиции. В частности, обыски коснулись тех, кто контролировал процессы обеспечения и логистики структурных подразделений МВД.

НАБУ 31 октября в ходе обысков задержала Александра Авакова, а также бывшего замминистра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера. Кроме того, еще одного подозреваемого задержали в Харькове и доставили в Киев.

Задержанным предъявили подозрение по ч.5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением). В свою очередь, Арсен Аваков заверил, что его сын «не имел ни копейки денег из бюджета Украины». По его словам, Александр «пройдет процедуру и докажет это в суде».

В ответ депутат Верховной рады от фракции «Всеукраинское объединение «Батькивщина» Игорь Луценко призвал временно отстранить Арсена Авакова от должности до окончания расследования «дела рюкзаков».

Следствие считает, что подозреваемые в 2015 году закупили рюкзаки для МВД по завышенной цене. В результате их действий бюджету Украины был нанесен ущерб в 14 млн грн (30 млн руб. по курсу ЦБ на 1 ноября). Вместе с тем, полученные рюкзаки не отвечали требованиям МВД. В ходе судебного заседания прокурор запросил арест для Авакова и других фигурантов дела.

Однако Авакову и Чеботарю предоставили возможность выйти под залог в 5 млн грн, а представителю фирмы-победителя тендера — в 4 млн грн. В свою очередь, адвокаты Авакова призвали суд отказать в удовлетворении требования прокуратуры.