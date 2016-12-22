Telegram заблокировал более 8,5 тыс. каналов о терроризме в октябре

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что в октябре мессенджер заблокировал более 8,5 тыс. каналов о терроризме. Об этом Дуров написал в своем Telegram-канале.
«Существуют правила, которые администраторы Telegram-каналов должны соблюдать. Поэтому в октябре мы заблокировали более 8,5 тыс. каналов, связанных с терроризмом», — сообщил Дуров.
Мировой суд Мещанского района Москвы 16 октября оштрафовал Telegram на 800 тыс. руб. за отказ предоставить ФСБ данные для декодирования сообщений пользователей. По словам Дурова, требования ФСБ «не реализуемы технически» и нарушают конституционное право россиян на тайну переписки.
Позднее Дуров назвал штраф московского суда «единственным подобным прецедентом за четыре года работы Telegram на глобальном рынке». Он также прокомментировал слова советника президента России по интернету Германа Клименко о том, что Дуров, «как и ожидалось, проигнорировал решения российских регуляторов и судов».«Уровень сотрудничества Telegram с властями не зависит от юрисдикции и везде строится на одних и тех же принципах», — сказал Дуров. Он подчеркнул, что мессенджер не выдает личные данные пользователей ни одним государственным органам мира. Дуров добавил, что Telegram «обрабатывает запросы на удаление публично доступного противоправного контента, содержащего пропаганду терроризма, детскую порнографию» по всему миру.