В Думе заявили о переговорах с ЦБ по созданию системы защиты от хакеров

Комитет Государственной Думы по финрынку ведет переговоры с Банком России о создании инфраструктуры по защите банков от киберугроз, заявил глава комитета Анатолий Аксаков. Об этом сообщает «РИА Новости».
По словам Аксакова, нужно, чтобы Центробанк «на примере национальной системы платежных карт» вместе с банками создал бы подобную систему, «которая работала бы на аутсорсинговой основе». «Мы с Центробанком ведем переговоры по поводу того, чтобы такую структуру создать. Есть сторонники и оппоненты. Но процесс в эту сторону идет, поскольку атаки становятся мощнее», — сообщил депутат.
Аксаков считает, что на начальной стадии защиту банковского сектора от кибертатак может взять на себя Центробанк, так как «это капиталоемкая вещь». «А потом на самоокупаемой основе эта система будет работать», — считает он.
Во вторник 24 октября IT-компания ESET, специализирующаяся на защите от киберугроз, сообщила о «сотнях атак» по всему миру вируса-шифровальщика Bad Rabbit, модификации вируса Petya. Эта версия атаковала сайты частных компаний и госучреждений России и Украины в июне 2017 года. 25 октября Банк России зафиксировал атаку Bad Rabbi российского банковского сектора. Регулятор сообщил, что «компрометации ресурсов финансовых организаций не было обнаружено».