Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,06 57,41 EUR Нал. 68,60 67,39 USD Бирж. 57,86 +0,11 EUR Бирж. 67,41 -0,82 USD ЦБ. 57,76 +0,15 EUR ЦБ. 68,29 +0,52 EUR/USD 1,17 -0,02 BTC/USD Бирж. 5883,14 +137,80 ММВБ 2046,69 -0,14% РТС 1118,19 +0,01% Brent 59,48 +1,78% DJIA 23400,86 +0,31% Nasdaq 6556,77 -0,11% FTSE 7486,50 +0,53%
В Думе заявили о переговорах с ЦБ по созданию системы защиты от хакеров
Лента новостей
Навальный объяснил отсутствие подробных комментариев по выдвижению Собчак 00:33, Политика Госдеп утвердил новый список потенциально попадающих под санкции россиян 00:18, Политика Сокращения по всем фронтам: пять главных вопросов о госбюджете 00:00, Экономика В Подмосковье полиция задержала ограбивших дом в Барвихе на 50 млн руб. 26 окт, 23:58, Общество Спасатели заметили воздушные пузыри в районе пропажи Ми-8 у Шпицбергена 26 окт, 23:24, Общество Экспорт боевиков: какие страны пополняют ряды ИГ 26 окт, 23:10, Политика «От лица Минкультуры»: за что задержали директора РАМТ Софью Апфельбаум 26 окт, 23:01, Общество Появилось видео запуска четырех баллистических ракет на учениях в России 26 окт, 22:58, Политика Центр примирения в Сирии рассказал о торговле боевиков гумпомощью 26 окт, 22:38, Политика Футболист «Реала» возобновил тренировки после проблем с сердцем 26 окт, 22:26, Спорт Браудер сообщил о блокировании Интерполом запроса России на его арест 26 окт, 22:19, Политика Крупные производители майонеза попросили ФАС одобрить объединение продаж 26 окт, 22:16, Бизнес МАК сформировала комиссию для расследования крушения Ми-8 в Норвегии 26 окт, 22:07, Общество В Иваново при столкновении такси с грузовиком погибли три человека 26 окт, 21:45, Общество На пропавшем в Норвегии российском Ми-8 не сработал аварийный радиомаяк 26 окт, 21:42, Общество Кадыров назвал обвинения Киева в покушении на Мосийчука «сказками» 26 окт, 21:42, Политика СК возбудил дело после крушения российского вертолета в Норвегии 26 окт, 21:37, Общество Компании за месяц забрали из госбанков $7,5 млрд 26 окт, 21:35, Финансы Россия запустила четыре баллистические ракеты во время военных учений 26 окт, 21:27, Политика В Москве при пожаре на складе пострадал один человек 26 окт, 21:25, Общество Цена барреля нефти Brent впервые за месяц выросла до $59 26 окт, 21:23, Экономика СМИ сообщили о возможном хищении во время реконструкции вокзала в Перми 26 окт, 21:13, Общество МКБ объявил итоги SPO c участием иностранных инвесторов 26 окт, 21:07, Финансы Moody's отозвало рейтинги компании «Вертолеты России» 26 окт, 21:01, Финансы Октябрьская революция: как 19 съезд КПК поменял устройство власти в Китае 26 окт, 21:00, Мнение Структуры «Роснефти» пополнили капитал МКБ на 22 млрд руб. 26 окт, 20:58, Финансы Во временную администрацию «ФК Открытие» перешли 23 менеджера ВТБ24 26 окт, 20:54, Финансы МЧС отправит водолазов на поиски упавшего в Норвегии Ми-8 26 окт, 20:35, Общество
В Думе заявили о переговорах с ЦБ по созданию системы защиты от хакеров
Атаки хакеров, 01:12
0
В Думе заявили о переговорах с ЦБ по созданию системы защиты от хакеров

Комитет Государственной Думы по финрынку ведет переговоры с Банком России о создании инфраструктуры по защите банков от киберугроз, заявил глава комитета Анатолий Аксаков. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Аксакова, нужно, чтобы Центробанк «на примере национальной системы платежных карт» вместе с банками создал бы подобную систему, «которая работала бы на аутсорсинговой основе». «Мы с Центробанком ведем переговоры по поводу того, чтобы такую структуру создать. Есть сторонники и оппоненты. Но процесс в эту сторону идет, поскольку атаки становятся мощнее», — сообщил депутат.

Эксперты рассказали об отличиях вирусов Bad Rabbit и ExPetya
Технологии и медиа

Аксаков считает, что на начальной стадии защиту банковского сектора от кибертатак может взять на себя Центробанк, так как «это капиталоемкая вещь». «А потом на самоокупаемой основе эта система будет работать», — считает он.

Во вторник 24 октября IT-компания ESET, специализирующаяся на защите от киберугроз, сообщила о «сотнях атак» по всему миру вируса-шифровальщика Bad Rabbit, модификации вируса Petya. Эта версия атаковала сайты частных компаний и госучреждений России и Украины в июне 2017 года. 25 октября Банк России зафиксировал атаку Bad Rabbi российского банковского сектора. Регулятор сообщил, что «компрометации ресурсов финансовых организаций не было обнаружено».

 

Теги: Госдума , Банк России , киберугрозы
Главное
NYT узнала об идее Трампа ввести санкции против 39 организаций из России Политика
Материалы по теме
Эксперты нашли общих авторов у вирусов Bad Rabbit и NotPetya Технологии и медиа
В ЦБ зафиксировали атаки вируса Bad Rabbit на российские банки Технологии и медиа
Вирус Bad Rabbit попытался атаковать российские банки из топ-20 Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку