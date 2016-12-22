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Консилиум врачей согласовал методику лечения раненой ведущей «Эха Москвы»
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Консилиум врачей согласовал методику лечения раненой ведущей «Эха Москвы»
Общество, 22:29
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Консилиум врачей согласовал методику лечения раненой ведущей «Эха Москвы»

Специалисты по патологии головы и шеи провели консилиум, на котором определили методику лечения радиоведущей и заместителя главного редактора «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр. Об этом радиостанции сообщил вице-мэр Москвы Леонид Печатников.

«Согласовано лечение, согласована тактика действий, голосовые связки не задеты», — сказал вице-мэр.

Мужчина с ножом напал на журналистку 23 октября в редакции «Эха Москвы» на Новом Арбате, он нанес ей удар в область шеи. Мужчина проник в здание, брызнув в лицо охраннику слезоточивым газом. Затем нападавший попытался скрыться с места происшествия, однако его задержали. Фельгенгауэр доставили в НИИ им. Склифосовского, прооперировали и погрузили в искусственную кому.

На допросе нападавший мужчина представился Борисом Грицем. Он пояснил, что общался «телепатически» с журналисткой с 2012 года. По его словам, она «изводила его сексуально» при помощи телепатии в течение последних двух месяцев.

Видео: РЕН ТВ

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что, по предварительным данным, мужчина имеет иностранное гражданство. Следственный комитет России (СКР) позднее сообщил, что Гриц имеет двойное гражданство — России и Израиля.

Мэра Москвы Сергея Собянина шокировало нападение на Фельгенгауэр, он пожелал ей «скорейшего выздоровления». Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил возмущение нападением на радиоведущую, а представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал российские власти «привлечь виновного к ответственности».

По факту нападения СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Теги: нападение , «Эхо Москвы» , мужчина с ножом , Татьяна Фельгенгауэр
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