Медведев заявил о «серьезных рисках» бума криптовалют

Бум на рынке криптовалют при отсутствии четких правил несет серьезные риски, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании форума «Открытые инновации» в Сколково, сообщает корреспондент РБК.

По мнению премьер-министра, за ситуацию на рынке криптовалют никто не отвечает, так как «там децентрализованы игроки, анонимные игроки». «При отсутствии четких правил [игроки рынка криптовалют и инициативы на базе блокчейна] способны сгенерировать серьезные риски, за которые некому отвечать», — сказал Медведев.

Кроме того, в качестве фактора риска премьер-министр отметил отсутствие «четких правил» на рынке криптовалют.

​Ранее, 16 октября, на полях форума «Открытые инновации» в Сколково интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев допустил создание региональных криптовалют в России. По его мнению, уровень развития технологий позволяет сделать это. Мариничев отметил, что криптовалюты могут использоваться и в трудовых отношениях.

В конце сентября Госдума заявила, что подготовка закона, регулирующего рынок криптовалют, будет закончена к концу октября. Тогда же замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что расчеты в биткоинах в России легализованы не будут. Российская ассоциация криптовалют и блокчейна в начале октября заявила о намерении направить в Госдуму законопроект о легализации криптовалют.

Президент Владимир Путин на встрече с главами Минфина и ЦБ в Сочи 10 октября заявил о рисках обращения криптовалют, а 11 октября поручил взять под контроль их эмиссию. 12 октября советник президента по вопросам интернета Герман Клименко заявил об «очень плохом» прогнозе легализации криптовалют в России.