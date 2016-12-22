NYT заявила о киберпрограмме Пхеньяна для хищения денег

В Северной Корее служит «армия» из более чем 6 тыс. хакеров, которые постоянно совершенствуют свои навыки. Кроме того, как сообщает газета The New York Times, Пхеньян наряду с ядерным оружием разрабатывал киберпрограмму, способную похищать «миллионы долларов».

Издание подчеркивает, что Пхеньян при разработке специальных программ, в отличие от разработки ядерного оружия, не столкнулся с какими-либо санкциями со стороны Запада. «Советники главы КНДР Ким Чен Ына настаивают, что никто не станет отвечать на кибератаки, боясь катастрофической эскалации между Северной и Южной Кореей», — сказано в сообщении.

Как утверждает The New York Times, Пхеньян проводит систематические кибератаки на кредитные организации, объекты инфраструктуры, системы ведомств и компаний из стран по всему миру. В том числе в прошлом году, по данным газеты, северокорейские хакеры попытались вывести $1 млрд из Федерального резервного банка Нью-Йорка. В последний момент сотрудники ЦБ Бангладеш, через который проводилась операция, заметили ошибку в заявлении и отклонили операцию, однако Пхеньяну удалось похитить в ходе операции более $80 млн.

Как сообщают источники издания, спецслужбы США пытаются отслеживать северокорейских хакеров в Индии, Малайзии, Новой Зеландии, Непале, Кении, Мозамбике и Индонезии, через серверы которых Пхеньян «проводил атаки» на другие страны.

Ранее глава Microsoft Брэд Смит возложил на КНДР ответственность за атаку вируса WannaCry, произошедшую в мае и затронувшую 200 тыс. компьютеров по меньшей мере в 150 странах. По мнению Смита, для этого северокорейские власти использовали украденные у Агентства национальной безопасности (АНБ) США кибероружие и средства.

В начале сентября Северная Корея провела очередное ядерное испытание. Власти КНДР объявили об успешном испытании водородной бомбы. Тестирование оружия вызвало сильное беспокойство среди стран Запада, в результате Совбез ООН единогласно одобрил введение новых санкций против Пхеньяна.​​ ​​