Земан отказался извиняться перед Украиной за слова о компенсации за Крым

Президент Чехии Милош Земан заявил, что не будет извиняться за предложение обменять Крым на российские деньги или газ. Об этом он сказал в интервью телеканалу Barrandov, пишет чешское издание Hospodářské Noviny.

Он пояснил, что не станет извиняться, поскольку выразил личное мнение. За свое мнение, по словам Земана, он никогда не извиняется. «Украина, конечно же, может потребовать от меня извинений, но извиняться я не буду», — подчеркнул он.

Чешский президент также отметил, что ​«не может представить ни одно российское правительство, которое бы отказалось от Крыма».

Милош Земан на сессии ПАСЕ 10 октября предложил оставить Крым России в обмен на выплаты компенсации за потерянную территорию. По его мнению, присоединение полуострова к России «было аннексией», однако это уже fait accompli — свершившийся факт, и «ситуацию невозможно вернуть в первоначальное состояние». В нынешних условиях конфликт можно разрешить путем компенсации Украине в денежной форме или нефтью и газом, считает президент Чехии. Он также подчеркнул, что спор Киева и Москвы по Крыму необходимо решить для того, чтобы избежать европейской войны.

​Президент Украины Петр Порошенко отказался признать вопрос о принадлежности Крыма свершившимся фактом. Он подчеркнул, что страна «никогда не покинет своих граждан — ни в Крыму, ни в Донбассе, ни в российских тюрьмах». Украинский МИД, в свою очередь, заявлял, что предложение Земана является «откровенным цинизмом». В ведомстве добавили, что Украина «никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой».

​Москва также отреагировала на предложение чешского лидера. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ни о какой компенсации Киеву за Крым не может быть речи, поскольку полуостров «легитимно ​вошел в состав России».