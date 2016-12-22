Турчак назвал прекрасными годы своего правления Псковской областью

Бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак назвал «прекрасными» 8,5 лет, когда он возглавлял регион. Об этом он заявил в ходе церемонии представления нового врио губернатора Михаила Ведерникова, передает «Псковская лента новостей».

«Я уверен, что он [Ведерников] полюбит Псковскую область, как и я», — сказал Турчак. При этом он отметил, что всецело поддерживает кандидатуру своего преемника.

12 октября президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака, решившего покинуть пост по собственному желанию. Он стал 11-м главой региона, который за последние полмесяца ушел в отставку. Вместо Турчака временно исполняющим обязанности главы Псковской области назначен 42-летний заместитель полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников.

Турчака назначили и.о. секретаря генсовета «Единой России». 12 октября он въехал в офис прежнего секретаря генсовета Сергея Неверова. Близкий к Кремлю источник рассказал РБК, что Турчак в последние дни много времени проводил в Москве, готовясь к предстоящему назначению. Ожидается, что 13 октября Турчака официально представят на заседании генсовета и президиуме генсовета.

12 октября депутат областного собрания от «Яблока» Лев Шлосберг заявил, что Турчак, будучи губернатором Псковской области, «полностью рассыпал бюджет региона». «Худшего бюджетного положения в Псковской области не было никогда за всю ее постсоветскую историю. [Андрей Турчак] создал колоссальный, рекордный за всю историю региона государственный долг», — заявил Шлосберг.

РБК в начале сентября сообщал, что осенью в отставку будут отправлены около десяти глав регионов. Отставки проводятся в рамках курса Кремля на изменение губернаторского корпуса и формирование нового поколения управленцев. 11 октября источники РБК заявили об окончании ротации губернаторского корпуса.

До Турчака свои посты покинули губернатор Самарской области Николай Меркушкин, глава Нижегородской области Валерий Шанцев, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, руководитель Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, глава Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, глава Омской области Виктор Назаров и губернатор Ивановской области Павел Коньков.