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Трамп прокомментировал слова о возможном начале третьей мировой войны
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Трамп прокомментировал слова о возможном начале третьей мировой войны
Политика, 02:29
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Трамп прокомментировал слова о возможном начале третьей мировой войны

Дональд Трамп отреагировал на слова сенатора Боба Коркера о том, что он ведет мир к Третьей мировой войне, передает NBC News. Как считает американский президент, вопреки словам сенатора, он находится «на правильном пути».

Ответ на соответствующий вопрос журналистов Трамп дал на встрече с с бывшим госсекретарем Генри Киссинджером. Видео с ответом Трампа телеканал опубликовал в своем Twitter.

Мы были на неправильном пути. Все что вам нужно — это взглянуть на последние 25 лет, на результаты правления предыдущих администраций, то увидите, что мы были на пути к большим проблемам, проблемам, которых ранее мир не видел», — сказал президент США. «Мы сейчас на правильном пути», — подчеркнул он.

О риске начала «третьей мировой войны» из-за Трампа ранее заявил сенатор Боб Коркер, возглавляющий комитет по иностранным делам. Коркер сравнил поведение президента с «реалити-шоу» и заявил, что действия Трампа его беспокоят. По мнению сенатора, «Безрассудные угрозы», которые Трамп выдвигает по отношению к другим странам, ставят мир на грань глобального конфликта.

Теги: Дональд Трамп , Третья мировая война
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