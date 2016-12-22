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Лавров назвал причину невозможности удара США по КНДР
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Лавров назвал причину невозможности удара США по КНДР
Политика, 13:12
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Лавров назвал причину невозможности удара США по КНДР

США не станут наносить удар по Северной Корее, потому что уверены в наличии у Пхеньяна ядерного оружия. Об этом глава российского МИДа Сергей Лавров заявил в интервью на телеканале НТВ.

«По [Северной] Корее американцы не нанесут удар, потому что они не то что подозревают, а знают точно, что у них есть ядерные бомбы», — сказал министр. По его словам, президент Владимир Путин «не раз» говорил о том, что «невозможно представить» наличие у США или других стран «стопроцентной» информации обо всех объектах в мире.

Лавров подчеркнул, что в основе решения Соединенных Штатов лежит их опыт вторжения в Ирак. «По Ираку американцы ударили исключительно потому, что у них была стопроцентная информация, что не осталось там оружия массового поражения», — заявил глава МИДа. Он отметил, что такие параллели поддержали большинство его собеседников на полях недели Генассамблеи ООН.

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Кроме того, Лавров выразил надежду, что его логику учтут в Вашингтоне, иначе ситуация, по мнению министра, может зайти «в очень непредсказуемое пике», в результате чего пострадают «десятки тысяч, если не сотни ни в чем не повинных граждан».

Ранее американский президент Дональд Трамп с трибуны ООН пригрозил Северной Корее «полным уничтожением». Американский лидер предупредил, что Штаты будут вынуждены пойти на такой шаг, если Пхеньян будет угрожать США или их союзникам. «Рокетмен (лидер КНДР Ким Чен Ын. — РБК) участвует в миссии по собственному убийству и уничтожению своего режима», — сказал Трамп.

В свою очередь постпред США при ООН Никки Хейли в минувший понедельник в интервью CNN заявила, что Вашингтон исчерпал возможности урегулировать северокорейскую проблему в рамках ООН. Дипломат предложила передать разрешение конфликта в руки Пентагона. Кроме того, Хейли напомнила, что с того момента, как Трамп пригрозил ответить КНДР «огнем и яростью», Пхеньян успел провести несколько новых ракетных испытаний.

При этом глава Пентагона Джеймс Мэттис, в свою очередь, накануне выступления Трампа в ООН заявил, что дипломатические и санкционные меры против Северной Кореи пока работают эффективно.

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Последнее ядерное испытание Северной Кореи прошло 3 сентября. Власти Пхеньяна заявили об успешном испытании водородной бомбы, ее взрыв спровоцировал подземные толчки магнитудой примерно 6,0. В ответ Совбез ООН осудил действия Пхеньяна и одобрил разработанную США резолюцию о введении новых санкций в отношении КНДР.

Теги: США , КНДР , Сергей Лавров
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