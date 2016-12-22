Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,92 57,41 EUR Нал. 69,36 68,76 USD Бирж. 57,61 -0,29 EUR Бирж. 68,90 -0,25 USD ЦБ. 57,65 -0,57 EUR ЦБ. 69,07 -0,19 EUR/USD 1,20 +0,00 BTC/USD Бирж. 3549,98 -71,16 ММВБ 2053,57 -0,32% РТС 1123,11 +0,27% Brent 56,41 -0,07% DJIA 22359,23 -0,24% Nasdaq 6422,69 -0,52% FTSE 7274,91 +0,15%
По блокировавшим в Сирии российских военных боевикам ударили «Калибрами»
Лента новостей
Соратница Кириенко станет замглавы комитета Совфеда по госстроительству 15:09, Политика В Петербурге спустили на воду мощнейший в мире ледокол 15:08, Технологии и медиа Полиция нашла три интернет-магазина наркотиков на площадке RAMP 15:06, Общество Власти Москвы назвали срок сноса забора вокруг «Зарядья» 14:41, Общество В Госдуме отчитали депутатов за некорректное обращение к пожилым женщинам 14:39, Общество Человек со «ВкусВиллом»: сети Андрея Кривенко вошли в рейтинг РБК 500 14:38, Бизнес Трамп назвал данные о покупках Россией рекламы в Facebook мистификацией 14:35, Политика Комбаров и Глушаков продлили контракты со «Спартаком» 14:31, Спорт Синоптики пообещали москвичам теплые выходные без осадков 14:26, Общество Монопольные скрепы: зачем власть наказывает православных экстремистов 14:25, Мнение По блокировавшим в Сирии российских военных боевикам ударили «Калибрами» 14:16, Политика Власти Лондона лишили Uber лицензии на перевозку пассажиров 14:08, Бизнес Актриса сериала «Возвращение Мухтара» попала в реанимацию 14:07, Общество Власти Москвы заявили о готовности к отопительному сезону 14:03, Общество В Большой театр приняли родственницу балерины Матильды Кшесинской 13:53, Общество В Москве торжественно открыли бюсты Сталина, Андропова и Горбачева 13:43, Общество СМИ сообщили об эвакуации из управ 11 районов Москвы 13:42, Общество Власти Москвы назвали уткой воровство растений в парке «Зарядье» 13:39, Общество Песков рассказал о позитивной оценке Путиным учений «Запад-2017» 13:35, Политика Иран показал новую баллистическую ракету 13:15, Политика В Кремле отказались оценивать работу спецслужб при массовом «минировании» 13:10, Политика Долги «Трансаэро» оказались в 144 раза больше стоимости ее активов 13:08, Бизнес Во взорвавшейся в лондонском метро бомбе обнаружили поражающие элементы 13:02, Общество Новичок «Спартака» рассказал о сложностях после переезда в Россию 13:00, Спорт Фитнес-стартап обязали выплатить клиентам $940 тыс. «за ложные обещания» 12:57, Технологии и медиа Представители бизнеса России и США оценили эффект от расширения санкций 12:49, Политика Концерн «Калашников» отреагировал на схему Шмайссера на памятнике 12:45, Общество Кремль ответил на сообщения о причастности к рекламе о выборах в Facebook 12:43, Политика
По блокировавшим в Сирии российских военных боевикам ударили «Калибрами»
Война в Сирии, 14:16
0
По блокировавшим в Сирии российских военных боевикам ударили «Калибрами»

Подводная лодка Черноморского флота «Великий Новгород», действующая в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, нанесла удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам террористов группировки «Джабхат-ан-Нусра» (запрещена в России) в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Как заявили РБК в Минобороны, внезапным ударом в провинции Идлиб уничтожены важные пункты управления, базы подготовки и бронетехника террористов, принимавших участие в попытке захвата 29 российских военных полицейских на севере провинции Хама. Там боевики «Джабхат-ан-Нусры» пытались провести очередное наступление.

Как сообщили в Минобороны, ракетный удар был нанесен по заранее выявленным целям. Военные отметили, что дальность пуска составила 300 км, а поражение всех целей зафиксировано данными объективного контроля.

Многослойный конфликт: что ждет Сирию после победы над ИГ
Мнение

Исламисты 20 сентября попытались заблокировать взвод российской военной полиции на севере сирийской провинции Хама. Там подразделение российских военнослужащих выполняло задачи по мониторингу зоны деэскалации. Для деблокирования подразделения была сформирована специальная группа, а штурмовики Су-25 нанесли авиаудары по нападавшим. В результате атаки боевиков были ранены трое российских военных полицейских. Благодаря действиям деблокирующей группы и российской авиации военнослужащие благополучно вышли в расположение правительственных войск Сирии и союзных формирований.

Начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской заявил, что нападение на российских военных полицейских было поддержано американскими спецслужбами. Пентагон отверг обвинение в сотрудничестве с боевиками группировки «Джабхат-ан-Нусра» (аффилирована с запрещенной в России «Аль-Каидой» и признана террористической в США). 21 сентября стало известно, что представители Генштаба и Пентагона провели встречу для обсуждения ситуации в Сирии.

Зона деэскалации в провинции Идлиб, находящаяся к северу от провинции Хама (подконтрольна правительству), где произошел бой с российскими военнослужащими, была окончательно установлена 15 сентября на переговорах России, Турции, Ирана и представителей сирийской оппозиции в Астане. Согласно договоренностям, следить за выполнением режима прекращения огня в провинции будут представители трех стран-участниц переговоров. Зоны создаются на шесть месяцев с возможностью автоматического продления. Зона в Идлибе стала четвертой зоной деэскалации в Сирии. Первыми такими зонами стали районы на юго-западе страны. Об их создании удалось договориться благодаря взаимодействию России и США в начале июля. В конце июля была окончательно сформирована зона деэскалации в Восточной Гуте, близ столицы Сирии — Дамаска. В начале августа — к северу от города Хомс. В этом районе были размещены КПП российской военной полиции.


 

Теги: Сирия , Идлиб , ракетный удар , «Калибр»
Главное
Трамп назвал данные о покупках Россией рекламы в Facebook мистификацией Политика
Материалы по теме
Военные рассказали о бое российского взвода в окружении боевиков в Сирии Политика
Пентагон отверг обвинения в поддержке наступления террористов в Идлибе Политика
СМИ опубликовали видео ударов по окружившим российский взвод боевикам Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку