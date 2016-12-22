По блокировавшим в Сирии российских военных боевикам ударили «Калибрами»

Подводная лодка Черноморского флота «Великий Новгород», действующая в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, нанесла удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам террористов группировки «Джабхат-ан-Нусра» (запрещена в России) в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Как заявили РБК в Минобороны, внезапным ударом в провинции Идлиб уничтожены важные пункты управления, базы подготовки и бронетехника террористов, принимавших участие в попытке захвата 29 российских военных полицейских на севере провинции Хама. Там боевики «Джабхат-ан-Нусры» пытались провести очередное наступление.

Как сообщили в Минобороны, ракетный удар был нанесен по заранее выявленным целям. Военные отметили, что дальность пуска составила 300 км, а поражение всех целей зафиксировано данными объективного контроля.

Исламисты 20 сентября попытались заблокировать взвод российской военной полиции на севере сирийской провинции Хама. Там подразделение российских военнослужащих выполняло задачи по мониторингу зоны деэскалации. Для деблокирования подразделения была сформирована специальная группа, а штурмовики Су-25 нанесли авиаудары по нападавшим. В результате атаки боевиков были ранены трое российских военных полицейских. Благодаря действиям деблокирующей группы и российской авиации военнослужащие благополучно вышли в расположение правительственных войск Сирии и союзных формирований.

Начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской заявил, что нападение на российских военных полицейских было поддержано американскими спецслужбами. Пентагон отверг обвинение в сотрудничестве с боевиками группировки «Джабхат-ан-Нусра» (аффилирована с запрещенной в России «Аль-Каидой» и признана террористической в США). 21 сентября стало известно, что представители Генштаба и Пентагона провели встречу для обсуждения ситуации в Сирии.

Зона деэскалации в провинции Идлиб, находящаяся к северу от провинции Хама (подконтрольна правительству), где произошел бой с российскими военнослужащими, была окончательно установлена 15 сентября на переговорах России, Турции, Ирана и представителей сирийской оппозиции в Астане. Согласно договоренностям, следить за выполнением режима прекращения огня в провинции будут представители трех стран-участниц переговоров. Зоны создаются на шесть месяцев с возможностью автоматического продления. Зона в Идлибе стала четвертой зоной деэскалации в Сирии. Первыми такими зонами стали районы на юго-западе страны. Об их создании удалось договориться благодаря взаимодействию России и США в начале июля. В конце июля была окончательно сформирована зона деэскалации в Восточной Гуте, близ столицы Сирии — Дамаска. В начале августа — к северу от города Хомс. В этом районе были размещены КПП российской военной полиции.



