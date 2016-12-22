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Вице-премьер Южной Кореи прокомментировал ядерные испытания КНДР
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Вице-премьер Южной Кореи прокомментировал ядерные испытания КНДР
Политика, 13:35
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Вице-премьер Южной Кореи прокомментировал ядерные испытания КНДР

Вице-премьер и министр планирования и финансов Южной Кореи Ким Дон Ён прокомментировал прошедшие накануне ядерные испытания КНДР. Об этом он заявил на саммите стран БРИКС, сообщает корреспондент РБК.

«Запуск ракеты КНДР незначительно повлиял на конъюнктуру экономики Кореи. Только вчера Северная Корея совершила шестое ядерное испытание», — сказал Ким Дон Ён. По его словам, Южная Корея считает, что северокорейские ядерные испытания в краткосрочной перспективе будут влиять на экономику Кореи.

Вместе с тем Южная Корея будет развивать все возможные сценарии решения этой проблемы. «При необходимости мы будем вести политику по стабилизации рынка», — отметил южнокорейский вице-премьер.

Ранее, 4 сентября, Минобороны Южной Кореи заявило, что Северная Корея планирует запустить очередную межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).

Власти КНДР 3 сентября заявили об успешном испытании водородной боеголовки, предназначенной для установки на новую МБР Северной Кореи. В Пхеньяне отметили, что испытание прошло «идеально», добавив, что оно стало значимым шагом для развития ядерной программы Северной Кореи.

Накануне, 2 сентября, Пхеньян сообщил о создании собственной водородной бомбы. Боеголовка была продемонстрирована лидеру КНДР Ким Чен Ыну, который похвалил северокорейских ученых за создание термоядерного оружия «в полном соответствии с идеями чучхе».

В ответ на северокорейские испытания водородной бомбы Южная Корея провела учения и запустила баллистические ракеты. Кроме того, Сеул заявил о намерении развернуть на своей территории «самое мощное» тактическое оружие США.

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С критикой в адрес КНДР после ядерных испытаний также выступили Япония, Китай, Россия, США, Франция и Германия. Президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены использовать «весь спектр дипломатических, традиционных и ядерных возможностей» в ответ на проведенные Пхеньяном ядерные испытания. Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано назвал прошедшие ядерные испытания КНДР «чрезвычайно печальным актом».

В свою очередь, МИД России призвал международное сообщество «сохранять хладнокровие» и не предпринимать действий, «ведущих к дальнейшей эскалации напряженности». В МИДе считают, что диалог является «единственно возможным способом комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова».

Также председатель комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич заявил, что «альтернативы переговорному процессу и мирному разговору нет».

Президент Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Японии Синдзо Абэ также призвал своих коллег «не поддаваться эмоциям» и «действовать спокойно и взвешенно». По мнению Путина, решения конфликта вокруг Корейского полуострова «можно добиться исключительно политико-дипломатическими средствами».
Теги: КНДР , Южная Корея , ядерные испытания , термоядерное оружие
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