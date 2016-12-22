Германия приостановит поставки оружия в Турцию

Правительство Германии намерено приостановить поставки вооружений в Турцию в связи с арестом немецкого правозащитника, сообщает Bild.

Немецкие власти заявили о пересмотре политики по отношению к Турции, в частности, экономической и финансовой помощи. Теперь ограничению подверглось также и военно-техническое сотрудничество. Ранее, как замечает издание, Турции, как стране-союзнику Германии по НАТО, не приходилось сталкиваться с большими трудностями в поставках вооружений из Германии. «Мы ожидаем возвращения [Турции] к европейским ценностям», — заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, подразумевая условия возобновления сотрудничества.

Немецкий правозащитник Петер Штойдтнер и девять активистов были арестованы турецкими властями в начале июля. 17 июля четверо активистов были отпущены, а Петер Штойдтнер и еще пятеро правозащитников 18 июля были обвинены в участии в террористических организациях. 20 июля немецкие власти, как сообщала Deutsche Welle, пригрозили Анкаре экономическими санкциями.

Отношения Турции и Германии ухудшаются, в том числе по линии НАТО, после подавления попытки государственного переворота в июле 2016 года.​ В марте 2017 года Deutsche Welle сообщала о том, что немецкие власти более десяти раз проигнорировали просьбы турецких военных о поставках вооружений в период с ноября 2016 года по март 2017 года. Немецкое правительство мотивировало это тем, что оно может быть использовано как для «внутренних репрессий» в стране, в частности, против оппозиции и курдов, так и для боевых действий в Сирии.

Турция запретила немецким парламентариям встретиться с немецкими военнослужащими на базе НАТО в Инджирлике, в результате чего Германия объявила о выводе своих военных. Во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на саммит «Двадцатки» 7–8 июля в Гамбурге ему было запрещено выступить перед представителями турецкой диаспоры. Турецкое правительство, в свою очередь, 19 июля внесло компанию Daimler в список организаций, поддерживающих терроризм, в частности, противника Эрдогана и политического эмигранта Фетхуллаха Гюлена.

15 июля 2016 года часть турецких военных провела неудачную попытку государственного переворота, после чего в госорганах, вооруженных силах и полиции начались массовые чистки. По подозрению в причастности к мятежу были арестованы 50,5 тыс. человек, в отношении 168,8 тыс. были проведены судебные разбирательства. В стране было введено чрезвычайное положение, которое 17 июля 2017 года было продлено на четыре месяца.