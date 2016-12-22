ФИФА не получала требования шести стран перенести ЧМ-2022 из Катара

В Международной федерации футбола (ФИФА) не получали письма, которое направили шесть стран, требуя перенести чемпионат мира (ЧМ) 2022 года из Катара. Об этом заявил президент организации Джанни Инфантино, передает Reuters.



С требованием отказаться от проведения ЧМ-2022 в Катаре к ФИФА обратились Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет, об этом СМИ сообщили накануне.



Представители этих государств написали в организацию письмо, в котором говорилось, что Катар не в состоянии обеспечить безопасное и качественное проведение мероприятия, потому что он связан с террористами. В письме также сообщалось, что в том случае, если ФИФА проигнорирует просьбу, страны —авторы требования бойкотируют ЧМ-2022.



Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн, Египет, Мальдивская Республика и Коморские острова в начале июня объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, назвав страну «базой террористов». Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в качестве созидательной меры направили в Катар список из 13 пунктов, которые страна должна выполнить для восстановления отношений с ними.



Помимо прочего, среди этих требований были разрыв отношений Катара с организациями «Хезболла», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида» и «Исламское государство» (последние три организации запрещены в России), ликвидация телеканала Al Jazeera и закрытие военной базы Турции на территории Катара. Также от Катара потребовали прекратить отношения с Ираном. Катар отказался выполнять такие условия.



В июле меры по изоляции Катара по инициативе Египта были усилены: государство предложило исключить страну из международной коалиции по борьбе с «Исламским государством» (ИГ).



В то же время европейские страны призвали снизить градус напряжения вокруг ситуации с Катаром. Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция призывает как можно скорее снять санкции с Катара.

