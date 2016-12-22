Арабские страны обвинили Катар в срыве усилий по урегулированию кризиса

Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Бахрейн обвинили Катар в срыве посреднических усилий по урегулированию кризиса дипотношений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление арабской четверки.

Согласно заявлению, отказ Катара от выполнения требований арабских стран свидетельствует «об уровне его связей с террористическими организациями». «[Доха] стремится к разрушению, подрыву стабильности и безопасности в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке», — сказано в сообщении.

Ранее министры иностранных дел четырех арабских стран, разорвавших дипломатические отношения с Катаром, пообещали не вводить новые санкции против Дохи после ее отказа от выполнения требований стран Персидского залива. Кроме того, страны «выразили сожаление» в связи с решением Катара, назвав его «несерьезным».

Страны Персидского залива сообщили о получении официального ответа от Катара 5 июля, сообщал телеканал Al Arabiya. Ответ Катара был передан главе МИД ​Саудовской Аравии.

В конце июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ направили Дохе требования, призывая его разорвать отношения с Ираном, прекратить поддерживать экстремистов и террористические организации, запретить вещание телеканала Al Jazeera, а также закрыть военную базу Турции на своей территории. Катар 1 июля отказался выполнять данные требования. Глава МИД страны назвал их «нарушающими суверенитет» и «невыполнимыми».