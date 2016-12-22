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Арабские страны согласились продлить срок ультиматума Катару на 48 часов
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Арабские страны согласились продлить срок ультиматума Катару на 48 часов
Политика, 03:09
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Арабские страны согласились продлить срок ультиматума Катару на 48 часов

Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ согласились продлить на 48 часов срок действия ультиматума, предъявленного Катару. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на совместное заявление четырех стран. 

Таким образом, страны согласились с соответствующим предложением Кувейта, выступающим посредником в переговорах с Катаром. Предыдущий срок, предоставленный Катару для ответа на выдвинутые в июне требования, заканчивался 2 июля.

Четыре страны направили требования Катару в конце прошлого месяца. В них от Дохи потребовали разорвать отношения с Ираном, прекратить поддержку экстремистов, завершить вещание телеканала Al Jazeera и закрыть военную базу Турции на своей территории. Однако 1 июля, за стуки до завершения 10-дневного срока, данного на ответ, Катар отказался от выполнения требований. Глава МИД страны назвал предъявленные требования «нарушающими суверенитет».

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Ранее стало известно, что совещание четырех стран по ситуации с Катаром пройдет в среду, 5 июля, в Каире. 

В середине июня дипломатические отношения с Катаром разорвали десять стран: Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Мавритания, Маврикий, Мальдивская Республика и Коморские острова. Все они потребовали от катарских властей прекратить поддержку экстремистов и отказаться от вмешательства во внутренние дела других стран.

Теги: Египет , ОАЭ , Катар , Саудовская Аравия , Бахрейн , Кувейт
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