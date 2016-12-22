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Роскомнадзор исключил доступ к переписке при включении Telegram в реестр
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Роскомнадзор исключил доступ к переписке при включении Telegram в реестр
Технологии и медиа, 22:04
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Роскомнадзор исключил доступ к переписке при включении Telegram в реестр

Внесение компании, управляющей Telegram, в реестр организаторов распространения информации не означает предоставление доступа к перепискам пользователей. Об этом заявил глава глава Роскомнадзора Александр Жаров в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС

По словам Жарова, речь идет только о «пяти идентификаторах», которые мессенджер должен сообщить в Роскомнадзор. «Они официально будут внесены в реестр распространения информации. На этом точка», — сказал Жаров.

Глава Роскомнадзора 23 июня предупредил администрацию и пользователей Telegram о его возможной блокировке в России из-за того. Это связано с тем, что Telegram не предоставляет данные, необходимые для регистрации мессенджера в реестре организаторов распространения информации (закон требует регистрироваться в таком реестре с 1 января 2017 года). Основатель Telegram Павел Дуров отказался это делать. Позднее Жаров заявил, что Дуров придерживается нейтральной позиции «по отношению к террористам и преступникам», которые пользуются Telegram.

В понедельник, 26 июня, стало известно, что разработчики Telegram добавили в него необходимую для обхода блокировки настройку. С помощью новой функции с прокси-серверами можно соединиться по протоколу SOCKS5. Она позволит продолжить пользоваться мессенджером даже в случае его блокировки.

Теги: Роскомнадзор , Telegram
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