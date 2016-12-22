Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,06 57,41 EUR Нал. 68,60 67,39 USD Бирж. 57,86 +0,11 EUR Бирж. 67,41 -0,82 USD ЦБ. 57,76 +0,15 EUR ЦБ. 68,29 +0,52 EUR/USD 1,16 -0,02 BTC/USD Бирж. 5889,23 +143,89 ММВБ 2046,69 -0,14% РТС 1118,19 +0,01% Brent 59,48 +1,78% DJIA 23400,86 +0,31% Nasdaq 6556,77 -0,11% FTSE 7486,50 +0,53%
NYT узнала о запрете Трампа на ведение бизнеса с 39 структурами из России
Лента новостей
В Думе заявили о переговорах с ЦБ по созданию системы защиты от хакеров 01:12, Политика Навальный объяснил отсутствие подробных комментариев по выдвижению Собчак 00:33, Политика Госдеп утвердил новый список потенциально попадающих под санкции россиян 00:18, Политика Сокращения по всем фронтам: пять главных вопросов о госбюджете 00:00, Экономика В Подмосковье полиция задержала ограбивших дом в Барвихе на 50 млн руб. 26 окт, 23:58, Общество Спасатели заметили воздушные пузыри в районе пропажи Ми-8 у Шпицбергена 26 окт, 23:24, Общество Экспорт боевиков: какие страны пополняют ряды ИГ 26 окт, 23:10, Политика «От лица Минкультуры»: за что задержали директора РАМТ Софью Апфельбаум 26 окт, 23:01, Общество Появилось видео запуска четырех баллистических ракет на учениях в России 26 окт, 22:58, Политика Центр примирения в Сирии рассказал о торговле боевиков гумпомощью 26 окт, 22:38, Политика Футболист «Реала» возобновил тренировки после проблем с сердцем 26 окт, 22:26, Спорт Браудер сообщил о блокировании Интерполом запроса России на его арест 26 окт, 22:19, Политика Крупные производители майонеза попросили ФАС одобрить объединение продаж 26 окт, 22:16, Бизнес МАК сформировала комиссию для расследования крушения Ми-8 в Норвегии 26 окт, 22:07, Общество В Иваново при столкновении такси с грузовиком погибли три человека 26 окт, 21:45, Общество На пропавшем в Норвегии российском Ми-8 не сработал аварийный радиомаяк 26 окт, 21:42, Общество Кадыров назвал обвинения Киева в покушении на Мосийчука «сказками» 26 окт, 21:42, Политика СК возбудил дело после крушения российского вертолета в Норвегии 26 окт, 21:37, Общество Компании за месяц забрали из госбанков $7,5 млрд 26 окт, 21:35, Финансы Россия запустила четыре баллистические ракеты во время военных учений 26 окт, 21:27, Политика В Москве при пожаре на складе пострадал один человек 26 окт, 21:25, Общество Цена барреля нефти Brent впервые за месяц выросла до $59 26 окт, 21:23, Экономика СМИ сообщили о возможном хищении во время реконструкции вокзала в Перми 26 окт, 21:13, Общество МКБ объявил итоги SPO c участием иностранных инвесторов 26 окт, 21:07, Финансы Moody's отозвало рейтинги компании «Вертолеты России» 26 окт, 21:01, Финансы Октябрьская революция: как 19 съезд КПК поменял устройство власти в Китае 26 окт, 21:00, Мнение Структуры «Роснефти» пополнили капитал МКБ на 22 млрд руб. 26 окт, 20:58, Финансы Во временную администрацию «ФК Открытие» перешли 23 менеджера ВТБ24 26 окт, 20:54, Финансы
NYT узнала о запрете Трампа на ведение бизнеса с 39 структурами из России
Война санкций, 01:27
0
NYT узнала о запрете Трампа на ведение бизнеса с 39 структурами из России
Газета The New York Times опубликовала конфиденциальный список российских организаций и ведомств, с которыми США могут запретить заключать «существенные транзакции» третьим лицам. В перечень попали ФСБ, СВР, «Калашников» и другие
Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew / Consolidated / dpa / Global Look Press)

США могут запретить американским и зарубежным компаниям заключать сделки с 33 организациями российского оборонно-промышленного комплекса, ФСБ, ГРУ, а также 4 организациями, которые Белый дом называет «разведывательными». Это следует из конфиденциального правительственного документа, который опубликовала газета The New York Times.

На ряд этих структур уже распространяются американские санкции.​ В списке, составленном американской администрацией, который направлен на рассмотрение в конгресс, 33 российских предприятия, концерна и организации, включая «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Рособоронэкспорт», «Ростех», «МИГ», «Сухой», «Туполев», «Адмиралтейские верфи», «Алмаз-Антей», Долгопрудненское научно-производственное предприятие, Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады», АО «Вертолеты России», концерн «Созвездие», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная приборостроительная корпорация и Объединенная судостроительная корпорация, «Уралвагонзавод», НПО «Высокоточные комплексы» (против него уже введены секторальные санкции Евросоюза), Научно-производственное объединение «СПЛАВ», ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, г. Екатеринбург», Акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» и другие.

Из числа разведывательных организаций и ведомств в список вошли Служба внешней разведки (СВР), Главное управление Генштаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ), Федеральная служба безопасности (ФСБ), Специальный технологический центр, компания «Цифровое оружие и защита» (ЦОР) и Автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» (АНО «ПО КСИ»). В отношении ФСБ и СВР США ввели санкции еще во время президентства Барака Обамы.

В пояснении к документу отмечается, что меры, которые могут предпринять в отношении указанных структур, не являются санкциями, их активы не будут замораживаться в США. Санкции в виде ограничений на выдачу кредитов, на сделки с недвижимостью, в виде отзывов американских виз и т.п. будут вводиться, начиная с 29 января 2018 года, в отношении любых американских или иностранных лиц, которые в период с 2 августа 2017 года совершили «существенные транзакции» с указанными в перечне российскими предприятиями, учреждениями и ведомствами.

При этом в приложении к списку не уточняется, что именно будет считаться «существенными транзакциями». Госдепартамент будет смотреть на совокупность факторов. Причем они могут различаться «в каждом конкретном случае». Если сделка связана с гражданскими назначениями (например, где ФСБ выступает как регулятор лицензий на импорт в Россию криптографического потребительского оборудования, гаджетов), то санкций не будет.

Материал дополняется.

Авторы: Анна Трунина, Иван Ткачёв.
Теги: Россия , США , Санкции
Главное
Госдеп утвердил новый список потенциально попадающих под санкции россиян Политика
Материалы по теме
Госдеп утвердил новый список потенциально попадающих под санкции россиян Политика
Госдеп объяснил задержку в исполнении санкций против России Политика
Мантуров объяснил интерес иностранных компаний к России вопреки санкциям Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку