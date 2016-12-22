NYT узнала о запрете Трампа на ведение бизнеса с 39 структурами из России

США могут запретить американским и зарубежным компаниям заключать сделки с 33 организациями российского оборонно-промышленного комплекса, ФСБ, ГРУ, а также 4 организациями, которые Белый дом называет «разведывательными». Это следует из конфиденциального правительственного документа, который опубликовала газета The New York Times.
На ряд этих структур уже распространяются американские санкции. В списке, составленном американской администрацией, который направлен на рассмотрение в конгресс, 33 российских предприятия, концерна и организации, включая «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Рособоронэкспорт», «Ростех», «МИГ», «Сухой», «Туполев», «Адмиралтейские верфи», «Алмаз-Антей», Долгопрудненское научно-производственное предприятие, Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады», АО «Вертолеты России», концерн «Созвездие», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная приборостроительная корпорация и Объединенная судостроительная корпорация, «Уралвагонзавод», НПО «Высокоточные комплексы» (против него уже введены секторальные санкции Евросоюза), Научно-производственное объединение «СПЛАВ», ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, г. Екатеринбург», Акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» и другие.
Из числа разведывательных организаций и ведомств в список вошли Служба внешней разведки (СВР), Главное управление Генштаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ), Федеральная служба безопасности (ФСБ), Специальный технологический центр, компания «Цифровое оружие и защита» (ЦОР) и Автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» (АНО «ПО КСИ»). В отношении ФСБ и СВР США ввели санкции еще во время президентства Барака Обамы.
В пояснении к документу отмечается, что меры, которые могут предпринять в отношении указанных структур, не являются санкциями, их активы не будут замораживаться в США. Санкции в виде ограничений на выдачу кредитов, на сделки с недвижимостью, в виде отзывов американских виз и т.п. будут вводиться, начиная с 29 января 2018 года, в отношении любых американских или иностранных лиц, которые в период с 2 августа 2017 года совершили «существенные транзакции» с указанными в перечне российскими предприятиями, учреждениями и ведомствами.
При этом в приложении к списку не уточняется, что именно будет считаться «существенными транзакциями». Госдепартамент будет смотреть на совокупность факторов. Причем они могут различаться «в каждом конкретном случае». Если сделка связана с гражданскими назначениями (например, где ФСБ выступает как регулятор лицензий на импорт в Россию криптографического потребительского оборудования, гаджетов), то санкций не будет.
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