Игра в независимость: почему Курдистан не станет отделяться от Ирака

В автономном курдском районе Ирака прошел референдум о независимости. По прогнозам, большинство проголосует за отделение от Ирака. Однако Курдистан не намерен отделяться — его лидер использует голосование для давления на Багдад

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

В понедельник, 25 сентября, в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости автономии от остального Ирака. Голосование началось в 8 утра по местному времени (совпадает с московским) и должно было завершиться в 18:00. Однако ​к вечеру стало известно, что курдистанская Высшая независимая комиссия (отвечает за проведение выборов) продлила работу некоторых избирательных участков на один час, до 19:00, так как «в труднодоступных районах люди не успели проголосовать», сообщило курдское агентство Rudaw. В столице курдской автономии Эрбиле участки завершили работу вовремя. К 17:00, по данным Reuters, явка составила 76%. Официальные результаты референдума станут известны в течение 72 часов. Однако сомнений в исходе референдума у телеканала и других СМИ нет — большинство выскажется за независимость от Ирака.

На референдуме избирателям нужно было ответить на один вопрос: «Хотите ли вы, чтобы регион Курдистан и курдские территории за его пределами стали независимым государством?». Всего на территории Иракского Курдистана проживает около 5,5 млн человек, из них, по данным Высшей независимой комиссии, правом голоса обладают 5,2 млн человек, сообщает Reuters. В голосовании участвовало население не только трех провинций, официально входящих в состав курдской автономии, но и других подконтрольных курдам провинций, в частности Киркука. Референдум прошел и в местах компактного проживания курдов в провинциях Найнава и Дияла.

Иракский Курдистан Автономия Иракского Курдистана входит в состав Ирака и расположена на северо-востоке страны. Она состоит из трех провинций — Дохук, Эрбиль и Сулеймания. Площадь региона составляет почти 40 тыс. кв. км, на ней проживает 5,5 млн человек. После многолетнего военного конфликта между курдской оппозицией и правительством Ирака в 1970 году противоборствующие стороны подписали соглашение о создании курдской автономии. Соглашение не было реализовано, что привело к новому многолетнему вооруженному противостоянию. В 1991 году отрядам пешмерга (вооруженные силы Курдистана) удалось окончательно выбить иракские правительственные войска с территории Курдистана. Ратифицированная в 2005 году новая Конституция Ирака присвоила курдским территориям статус широкой автономии, а также установила два официальных языка — арабский и сорани. С 2005 года президентом автономии является Масуд Барзани, в 2009 году он был переизбран. Несмотря на то что в 2013 году срок его полномочий истек, Барзани отказался покидать свой пост. Его полномочия были продлены парламентом до 2015 года, а затем еще на два года. Курдистан — богатый нефтяной регион, основной импортер — Турция.



«Игра в независимость»

Референдум прошел, несмотря на недовольство со стороны центральных властей в Багдаде и соседних Турции и Ирана, где также проживает курдское население. Иракские власти считают референдум незаконным и противоречащим Конституции страны. Против инициативы Эрбиля выступили все арабские государства, западные страны, в том числе США. И только Израиль поддержал право курдов на самоопределение.

Россия уважает суверенитет и территориальную целостность Ирака и призывает стороны решить внутрииракский конфликт с помощью диалога, заявлял, в частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Россия не заинтересована в разрастании конфликта между курдами и иракскими властями, так как имеет контракты в нефтегазовой сфере и с той и с другой стороной, говорит востоковед, преподаватель ВШЭ Леонид Исаев. По мнению эксперта, разрыв отношений между Багдадом и Эрбилем может поставить Россию в ситуацию, когда ей придется выбирать, с кем вести сотрудничество. В Ираке работают «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть».

В день референдума Иран по требованию Багдада заблокировал участок границы с курдской автономией, сообщил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми. Он заявил, что Иран расценивает действия властей Курдистана как «неправомерные» и «подрывающие суверенитет и национальную целостность Ирака».

С угрозами в адрес правительства Курдистана в понедельник выступил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал референдум «сепаратистским» и неприемлемым и напомнил, что Турция не признает результаты плебисцита, «ставящие под угрозу мир и стабильность не только в Ираке, но и во всем регионе». Эрдоган заявил, что на участке границы с Ираком турецкие вооруженные силы закрыли КПП «Хабур». Он также предупредил иракских курдов, что Анкара может в знак протеста перекрыть нефтепровод, по которому идут поставки из Северного Ирака. Среди возможных мер противодействия властям Курдистана он также назвал экономические санкции. Кроме того, Анкара уже объявила, что прекратит подготовку курдских формирований пешмерга, которая проводилась в рамках совместной борьбы с террористами «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России). ​

Прошедший референдум — «это не более чем игра в независимость» и «шантаж» со стороны Барзани, считает Леонид Исаев. По его словам, Курдистану невыгодно отделяться, так как выход из состава Ирака подорвет основы экономики региона. Исаев отмечает, что Эрбилю и так предоставлены «колоссальные преференции» со стороны Багдада. «Такими полномочиями, которые имеет Иракский Курдистан, не располагает ни один другой субъект», — говорит Исаев. У Курдистана есть собственные вооруженные силы, возможность вести дипломатическую деятельность и заключать в обход Багдада экономические контракты.

Исаев говорит, что референдум был нужен Барзани, чтобы, показав себя борцом за независимость курдов, заручиться поддержкой населения перед предстоящими в ноябре 2017 года всеобщими выборами.

Военные маневры

Власти Ирака пытались пресечь проведение референдума, однако статус региона серьезно ограничивает их возможности. Парламент Ирака 25 сентября одобрил законопроект, который позволит отстранить от работы чиновников и госслужащих, принявших участие в проведении референдума. Им могут прекратить выплачивать зарплаты и лишить всех привилегий. В тот же день иракский парламент потребовал от премьер-министра Хайдара аль-Абади направить войска в спорный Киркук, «чтобы защитить безопасность граждан, находящихся в оспариваемых районах». Богатая нефтяными месторождениями провинция Киркук не входит в состав Иракского Курдистана, однако находится с 2014 года под контролем сил пешмерга, которые отбили ее у террористов ИГ.

Ситуацию в регионе усугубляют военные маневры, которые проводят и Турция, и Иран. Премьер Турции Бинали Йылдырым заверил, что Турция не намерена вступать в военный конфликт с курдской автономией, но будет защищать свою национальную безопасность. Накануне референдума сухопутные войска Корпуса стражей исламской революции Ирана начали масштабные военные учения «Мохаррам» в районе Ошневие в юго-западной части Ирана, на границе с Иракским Курдистаном. Кроме того, Высший совет национальной безопасности Ирана закрыл свое воздушное пространство в приграничных территориях и отменил все рейсы в курдские Сулейманию и Эрбиль, сообщил иранский телеканал PressTV.

Эксперт Исаев полагает, что вероятность военного конфликта между курдами и противниками референдума — будь то Багдад, Иран или Турция — минимальна. По словам эксперта, Эрбиль не решится отделиться от Ирака, так как в противном случае окажется в «полной изоляции и враждебном окружении». ​​