AP обнаружило на фотографиях из КНДР новые ракеты

Северокорейская пресса опубликовала фотографии осмотра Ким Чен Ыном предприятия, на котором производятся твердотопливные двигатели для ракет. На снимки попала схема по меньшей мере одной новой разработки

Фото: KRT / AP Video

На свежих фотографиях из КНДР изображена схема по меньшей мере одной новой твердотопливной ракеты. Снимки опубликованы в среду, 23 августа, северокорейской газетой «Нодон Синмун», их также распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). На фото обратило внимание Associated Press.

Снимки сделаны во время посещения лидером страны Ким Чен Ыном предприятия, производящего твердотопливные двигатели, на одном видна концептуальная схема ракеты «Пукгуксон-3». Установить точную модель другой ракеты сложно, но агентство заключило, что она относится к семейству «Хвасон».

Научный сотрудник Центра по исследованию нераспространения Джеймса Мартина (изучает вопросы, связанные с распространением оружия массового поражения; расположен в США) Майкл Дюитсман, изучив снимки, заявил агентству, что «Пукгуксон-3» является новой моделью. Он предполагает, что конструкция ракеты позволяет производить запуск из пусковой трубы, что облегчает ее транспортировку и осложняет обнаружение. Ракетами этого семейства можно оснащать подводные лодки, отмечает агентство.

Пхеньян испытал «Пукгуксон-1» в конце августа 2016 года, тогда запуск был произведен с субмарины. Позднее, в феврале, был произведен пуск ракеты «Пукгуксон-2» с наземной установки. Обе относятся к классу ракет средней дальности и могут поразить расположенные в Японии американские военные базы, но угрозу для североамериканского континента не представляют.

Дюитсман отметил, что из-за плохого качества второго снимка точно установить другую модель сложно, но, по его мнению, на фото запечатлена «Хвасон-13» либо «Хвасон-11». По его словам, если речь идет о «Хвасон-13», то конструкция претерпела существенные изменения: в 2012 году ракета была жидкотопливной.

Другая ракета этого семейства, «Хвасон-14», по заявлениям Пхеньяна, является межконтинентальной. КНДР заявила о двух ее испытаниях: одно прошло 4 июля, другое — 28 июля.

В августе 2014 года газета New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники в разведке США говорится, что в северокорейских ракетах, возможно, используются двигатели, произведенные на украинском заводе «Южмаш», Пхеньян мог получить их на черном рынке. Власти Украины заявили, что страна не поставляла Пхеньяну двигатели, и сочли публикацию российской провокацией. В материале не исключается, что к этому могло быть причастно и российское НПО «Энергомаш», связанное с украинским заводом.

Впрочем, агентство Reuters, также со ссылкой на источники в разведке США, позднее опубликовало материал о том, что Северная Корея способна производить двигатели самостоятельно и не зависит от зарубежных производителей.