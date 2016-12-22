В Польше вступил в действие закон о сносе советских памятников

В субботу, 21 октября, в Польше вступили в действие принятые летом 2017 года поправки в закон о декоммунизации, по которым в стране будут снесены несколько сот памятников, мемориальных досок и сооружений советского периода, пишет Gazeta Pravna. На выполнение закона отведено 12 месяцев.
С апреля 2016 года в Польше действует закон «О запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя», запрещающий называть улицы, школы, больницы в честь героев или событий, прославляющих коммунизм и другие тоталитарные режимы. В июле 2017 года президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в этот закон, который расширили перечень объектов, на которые распространяются его положения. Под декоммунизацию попали памятные и мемориальные объекты, насыпи, обелиски, колонны, барельефы, бюсты, памятные камни, памятные доски и плиты, надписи и знаки.
Исключение сделано для мемориалов, расположенных на кладбищах или других захоронениях, объекты, которые не выставлены на всеобщее обозрение, произведения искусства, объекты установленные для демонстрации в научных и образовательных целях, а также сооружения, внесенные в реестр памятников архитектуры.
В российском МИДе закон назвали «возмутительной провокацией» и пригрозил Варшаве «последствиями». В дипведомстве тогда отметили, что снос советских памятников является «прямым нарушением... двусторонних договоров и соглашений между Россией и Польшей 1992–1994». В МИДе напомнили, что данный вопрос имеет не только международно-правовое, но и «морально-нравственное измерение». В Варшаве осознают «оскорбление... российскому народу и народам стран, в прошлом входивших в СССР», и, тем не менее, «сознательно идут на эту возмутительную провокацию», посчитали в Москве. «Разумеется, она не останется без последствий», — заключили в ведомстве.
В ответ МИД Польши заявил, что закон о сносе советских памятников направлен на то, чтобы «порвать с символикой тоталитарного режима», он не затронет места захоронений советских солдат. В Варшаве напомнили, что двусторонние отношения между Польшей и Россией относительно захоронений регулируются соглашением о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 22 февраля 1994 года. Данное соглашение обеспечивает полную защиту памятников, которые расположены на местах фактических захоронений советских солдат.
В МИДе уточнили, что это соглашение не распространяется на символические мемориалы, которые расположены вне военных кладбищ и захоронений. Такие монументы находятся в ведении органов местного самоуправления.