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США назвали ситуацию с КНДР «исчерпанной для ООН»
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США назвали ситуацию с КНДР «исчерпанной для ООН»
Политика, 17:17
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США назвали ситуацию с КНДР «исчерпанной для ООН»
США исчерпали возможности урегулировать северокорейскую проблему в рамках структур ООН, властям, возможно, стоит передать дело в руки Пентагона, заявила в интервью CNN постпред страны при всемирной организации Никки Хейли
Никки Хейли (Фото: Michael Brochstein / Zuma / ТАСС)

Ведущая CNN напомнила Хейли, что президент США Дональд Трамп пообещал ответить Северной Корее «огнем и яростью», но с тех пор Пхеньян пригрозил нанести удар по острову Гуам, произвел новые ракетные запуски и испытал водородную бомбу.

«Эти слова не были пустой угрозой. Мы старались вести себя ответственно, а поведение КНДР остается безответственным и опрометчивым», — отметила Хейли. По ее словам, Вашингтон попытался воспользоваться каждой возможностью решить проблему путем дипломатии.

«Мы, по большому счету, исчерпали все возможности, которые у нас есть в Совете Безопасности», — добавила она. Хейли добавила, что «с радостью передаст вопрос генералу Мэттису», министру обороны США, так как у него есть «много военных вариантов» решения проблемы.

«Так что, думаю, когда он [Трамп] говорил, что мы можем ответить Северной Корее огнем и яростью, мы хотели вести себя ответственно, воспользоваться всеми дипломатическими средствами, чтобы сначала привлечь их внимание, а если это не сработает, с проблемой разберется генерал Мэттис», — добавила она. На уточняющий вопрос ведущей о том, что значит «огонь и ярость», Хейли посоветовала уточнить у Трампа, что конкретно он имел в виду. Но она добавила, что, если Пхеньян продолжит вести себя подобным образом, он будет «уничтожен». «Хотя никто не хочет войны», — добавила она.

Ранее президент США Дональд Трамп затронул северокорейскую проблему в ходе телефонного разговора с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, стороны договорились усилить давление на Пхеньян, передало агентство Yonhap. Власти КНДР должны осознать, что дальнейшие «провокации» приведут к еще большей изоляции страны и дополнительным проблемам в экономике, заявили в пресс-службе южнокорейского президента. Северная Корея рано или поздно «встанет на путь коллапса», если не изменит политику, подчеркнули в Сеуле.

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Сообщая о своих контактах с южнокорейским президентом, Трамп в своем Twitter назвал лидера КНДР Ким Чен Ына Рокетмэном.

Пхеньян провел последний ракетный запуск в ночь на 15 сентября по московскому времени; баллистическая ракета пролетела над Японией и упала в Тихом океане. По данным японской стороны, ракета пролетела около 3,7 тыс. км. Телеканал NHK отметил, что расстояние от КНДР до острова Гуам составляет около 3,4 тыс. км.

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В КНДР заявили, что была испытана ракета «Хвасон-12», она относится к классу баллистических ракет средней дальности.

После этого запуска Мун Чжэ Ин заявил, что урегулировать проблему мирным переговорным процессом ему кажется невозможно. В случае провокаций, добавил он, Сеул способен «уничтожить [Пхеньян] без возможности восстановления».

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: США , ядерная программа , КНДР , ракетная программа , Никки Хейли
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