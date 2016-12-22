КНДР назвала США преследующим «гнусную цель войны» «наглым разбойником»

Вашингтон и его союзники ведут кампанию против Пхеньяна и преследуют цель развязать войну на Корейском полуострове, заявил член правительства КНДР. В Пхеньяне готовы ответить на «происки» США вплоть до применения ядерного оружия

Япония и Южная Корея пытаются использовать проходящий во Владивостоке Восточной экономический форум для достижения политических целей, допускают выпады против КНДР, заявил министр внешнеэкономических связей КНДР Ким Ён Дже, передает «РИА Новости».

«Мы сурово осуждаем попытки представителей Южной Кореи и Японии использовать Восточный экономический форум в своих нечистых политических целях, их выпады против самозащитных мер по укреплению ядерных сдерживающих сил КНДР, поскольку они явно расходятся с целью и характером настоящего форума», — подчеркнул северокорейский чиновник.

США и их «сателлиты» ведут агрессивную кампанию против КНДР, подчеркнул Ким Ён Дже. Северная Корея готова применить свой ядерный потенциал, чтобы отстоять мир и стабильность на Корейском полуострове, добавил он. Пхеньян ответит мощным контрмерам на «варварские происки» США, а именно на попытки надавить на Северную Корею и на введение санкций против страны.

«США ни в коем случае должны не забывать о нынешнем статусе нашего государства, обладающего атомной и водородными бомбами, а также межконтинентальными баллистическими ракетами», — подчеркнул чиновник.

«Воинственные высказывания Трампа, «огонь и ярость» и нынешние истерические происки США против КНДР наглядно свидетельствуют о том факте, что США являются наглым разбойником, пренебрегающим волей международного сообщества по обеспечению мира и стабильности на Корейском полуострове, и преследуют только гнусную цель войны», — добавил Ким Ён Дже.

3 сентября КНДР провела шестое за историю страны ядерное испытание, в Пхеньяне заявили, что была испытана водородная бомба, которую страна может установить на межконтинентальную баллистическую ракету.

Также за 2017 год страна провела серию ракетных запусков.

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