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Путин поздравил Минобороны со «стратегической победой» в Сирии
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Путин поздравил Минобороны со «стратегической победой» в Сирии
Война в Сирии, 18:31
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Путин поздравил Минобороны со «стратегической победой» в Сирии
Министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о прорыве блокады Дейр-эз-Зора в Сирии. Президент поздравил как российских военных в Сирии, так и Башара Асада, сообщили в Кремле
Фото: Omar Sanadiki / Reuters

Операция по деблокированию сирийского Дейр-эз-Зора завершена. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. По словам Пескова, это «очень важная стратегическая победа».

В Кремле добавили, что президент направил поздравления российским военным в Сирии и военному командованию правительственных сил страны. Еще одну телеграмму Путин направил Асаду, российский лидер «дал высокую оценку этой стратегической победе и поздравил президента Сирийской Арабской Республики с этим важным шагом на пути освобождения территории Сирии от терроризма». Песков сообщил, что в Кремле планируют позднее сообщить детали этой телеграммы.

Утром 5 сентября стало известно о том, что сирийской армии удалось прорвать блокаду Дейр-эз-Зора. В этом городе на северо-востоке Сирии на протяжении трех лет был заблокирован гарнизон базы 137-й бригады вооруженных сил Дамаска.

В Минобороны России отметили, что в прорыве блокады участвовала и российская сторона. По позициям боевиков удары наносили авиация Воздушно-космических сил, а также фрегат «Адмирал Эссен» — с него по позициям боевиков были пущены крылатые ракеты «Калибр». Они поразили опорные пункты боевиков и их боевую технику, расположенную на подступах к городу.

Видео: Минобороны России / YouTube

Как заявил Песков, действия российских военных, включая удар крылатыми ракетами, «позволили вооруженным подразделениям сирийских правительственных сил предпринять стремительное наступление, прорвать оборону ИГ (террористическая организация, запрещенная в России. — РБК) и таким образом деблокировать город».

За день до деблокирования Дейр-эз-Зора в Минобороны сообщили, что сирийские войска при поддержке российской авиации смогли выбить боевиков с дороги, связывающей город с Пальмирой, террористы потеряли тогда более 70 человек убитыми и ранеными.

В провинции Дейр-эз-Зор погибли двое российских военных. Они сопровождали автомобильную колонну российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии и попали под минометный обстрел боевиков. Один из них умер на месте, второй скончался в больнице, заявляли в Минобороны. Точные даты их смертей в военном ведомстве не сообщили.

Начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской отмечал, что освобождение города приведет к разгрому основных сил ИГ. Рудской добавил, что авиация ВКС проводила до 70 вылетов в день, их целями стали боевики, отступавшие к городу.

Шойгу 13 августа докладывал, что за два месяца площадь подконтрольной Асаду территории возросла в 2,5 раза.

Авторы: Полина Химшиашвили, Андрей Гатинский.
Теги: Владимир Путин , Сирия , Дейр-эз-Зор
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