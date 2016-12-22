Саакашвили попросил политического убежища на Украине

Михаил Саакашвили, недавно лишенный гражданства Украины и со скандалом прорвавшийся в страну из зарубежного турне, попросил там политического убежища. Решения об экстрадиции политика с территории Украины пока нет, ведется проверка

Михаил Саакашвили (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, недавно лишенный украинского гражданства, подал заявление о предоставлении ему политического убежища на Украине. Об этом рассказал его адвокат Маркиян Галабала, передает ТАСС.

«Саакашвили просит предоставить ему статус гражданина, который нуждается в дополнительной защите. Политическое убежище — это бытовое название этого статуса», — заявил юрист.

По словам адвоката, заявление было отправлено в управление Государственной миграционной службы (ГМС) Украины во Львовской области 11 сентября. Ответа на прошение пока не последовало. По закону, ответ должен быть получен заявителем в течение суток после подачи заявления.

Сегодня глава Министерства юстиции Украины Павел Петренко заявил, что решение об экстрадиции Саакашвили с территории республики пока не принято.

«Экстрадиция — это сугубо юридическая и правовая процедура. Мы живем в демократическом государстве. Конечное решение будет принимать Минюст после получения всех материалов проверки. Никакой политики в этом решении не будет», — сказал Петренко (цитата по ТАСС), выступая на Харьковском международном юридическом форуме.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пояснил, что ведомство занимается предэкстрадиционной проверкой.

«После нелегального возвращения Саакашвили на Украину мы приступили к проведению этой проверки», — сказал он. По словам генпрокурора, надо проверить, «действительно ли он обвиняется в Грузии в особо тяжких преступлениях, которые есть в украинском кодексе, есть ли обстоятельства, которые мешают его экстрадиции», — пояснил Луценко, добавив, что эти процедуры, скорее всего, займут несколько недель.



1 октября Саакашвили выступил на митинге в Одессе, где раскритиковал действующую украинскую власть, заявив, что «мечтает поменять власть в Киеве». ​«Мне не нужна ни одна должность на Украине, но я мечтаю только об одном, я хочу поменять власть в Киеве, потому что они помешали мне поменять Одессу и потом вернуться в Одессу​ и поменять Одессу вместе с вами», — заявил бывший мэр города.

В конце сентября районный суд в Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы. Размер штрафа, к котрому суд приговорил политика, составил 200 необлагаемых налогом прожиточных минимумов, или 3400 грн (около 7,5 тыс. руб.).

10 сентября Сааккашвили вместе с группой своих сторонников, среди которых была экс-премьер-министр и глава партии «Батькивщина» Украины Юлия Тимошенко, прорвался через контрольно-пропускной пункт Шегини на польско-украинской границе.

В июле указом президента Петра Порошенко Саакашвили был лишен украинского гражданства. Формальной причиной стало сокрытие информации о судимости при подаче документов в государственные службы Украины.