СМИ узнали об идее обязательного страхования киберрисков с 2020 года

Планируется ввести индустриальный стандарт по аудиту информационной безопасности, а страхование от рисков в киберпространстве для некоторых отраслей экономики сделать обязательным. Рабочую группу возглавляет Сбербанк

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К 2020 году в России может быть введен индустриальный стандарт по обязательному аудиту информационной безопасности, также в отдельных отраслях экономики может появиться требование страхования киберрисков, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на план мероприятий программы «Цифровая экономика». Страхование от киберрисков согласно этому плану может стать обязательным для аэропортов и вокзалов, банков и предприятий стратегических отраслей промышленности. Новый вид страхования предлагается прописать в закон об организации страхового дела. По данным газеты, планируются поправки в Налоговый кодекс, согласно которым расходы на страхование будут снижать налоговую базу.

Рабочую группу по страхованию от киберугроз возглавляет Сбербанк. По данным издания, реализацией займутся Минфин и Минкомсвязь, Центробанк, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, ФСБ, Всероссийский союз страховщиков, Российская национальная перестраховочная компания.

Газета приводит оценку средней суммы убытка корпоративных клиентов «Лаборатории Касперского» от кибератак — $497 тыс. Руководитель лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Валерий Баулин рассказал изданию, что услуга киберстрахования востребована банками, интернет-провайдерами и компаниями, которые обрабатывают персональные данные.

«В таком объеме перемены в управлении киберрисками и страховании не организованы ни в одной стране, то есть РФ становится мировым лидером в этой области», — приводит издание цитату из документа.

Дочерняя структура Сбербанка в начале апреля презентовала продукт страхования от киберугроз для компаний с суммой страхового покрытия до €50 млн, писал РБК. Стоимость страховки рассчитывается отдельно для каждого клиента. В США рынок страховых продуктов от киберугроз уже существует, такими страховками пользуется треть компаний в стране. В России же рынка практически нет, комментировал тогда директор услуг по анализу и контролю рисков аудиторско-консалтинговой компании PwC Виктор Морозов. По его словам, на эти страховые услуги пока нет большого спроса. Представитель «АльфаСтрахования» Юрий Нехайчук отметил, что рынок в России есть, но отдельного продукта не было.

В 2017 году хакеры совершили несколько глобальных кибератак с использованием вирусов-шифровальщиков. С 12 мая стал распространяться WannaCry, поразивший компьютеры в 150 странах мира; к концу месяца аналитики оценили общий ущерб в $1 млрд. В конце июня началась атака вирусом Petya, преимущественно затронувшая компьютерные сети в России и на Украине. А 24 октября специалисты зафиксировали распространение вируса Bad Rabbit, который оказался модификацией Petya. На этот раз атакам подверглись, как заявили в Group-IB, российские банки из топ-20. Из-за хакерской атаки перестали работать сайты «Интерфакса» и «Фонтанки».

Президент Владимир Путин призвал 26 октября усилить безопасность российского сегмента интернета, среди предложенных им мер — создание государственной системы обнаружения и ликвидации последствий кибератак.