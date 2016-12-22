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Чубайс объяснил поставки турбин Siemens в Крым уродствами экономики СССР
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Чубайс объяснил поставки турбин Siemens в Крым уродствами экономики СССР
Экономика, 18:56
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Чубайс объяснил поставки турбин Siemens в Крым уродствами экономики СССР
Анатолий Чубайс заявил, что «уродства» экономики СССР вызвали технологическое отставание страны. Из-за этого в России нет аналогичных Siemens газовых турбин, которые нужны Крыму для строительства двух электростанций
Анатолий Чубайс (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс прочитал лекцию для студентов РАНХиГС о российской наноиндустрии, передает корреспондент РБК. Отвечая на вопрос из зала о революции в газовой энергетике, глава госкорпорации заявил, что в России нет хороших газовых турбин из-за того, что в 1970–1980 годы советские разработчики сделали неверный выбор и отказались от более эффективной технологии парогазовой турбины из-за «уродств советской экономики».

Россия обладает уникальными технологиями двигателестроения, в строительстве паровых турбин, гидравлических турбин, но «вообще не умеет производить современные газовые турбины», заявил Чубайс. По его словам, в 1980-е годы у советских разработчиков был выбор между двумя технологиями газовых турбин — магнито-гидрогенерацией и парогазового цикла.

«В результате парогазового цикла КПД резко растет, с 30 до 60%. Дальше начали считать экономику. Откуда берется экономия? Экономия появляется потому, что потребляется меньше газа. Газ в СССР был полубесплатный, была госплановская заниженная цена, которая приводила к тому, что нет экономики в проекте экономии газа. Вы почти в два раза наэкономили, но вы не отобьете свои затраты никогда. Это одно из уродств советской экономики. Она вся состояла из уродств, это одно из них», — заявил глава «Роснано». По его мнению, этот привело к тому, что развилка технологического развития была пройдена, а парогазовая турбина не была построена.

«Напишу мемуары — «История газовой турбины в России», — сказал Чубайс. По его словам, в этой истории «было всё, начиная от уголовных дел и посадок, кончая фантастическими технологическими порывами, абсолютной тупостью чиновников, абсолютным безумием правоохранительных органов», продолжил Чубайс: «Скандал про Siemens и Крым слышали? Понимаете причину? Нет таких турбин в России, их не существует».

Турбоскандал: как Siemens попал в историю с электростанциями в Крыму
Бизнес

По словам главы «Роснано», десять лет назад в России было начато строительство первой российской газовой турбины, к ноябрю 2017 года будут завершены ее первые промышленные испытания.

Автор: Анна Могилевская.
Теги: Siemens , Чубайс , СССР , Анатолий Чубайс , Экономика
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