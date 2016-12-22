Строители моста в Крым ответили на сообщения о технике из Нидерландов

При строительстве Крымского моста подрядчики используют собственную технику, в том числе и зарубежную, заявили в Росавтодоре, специально для моста власти ничего не закупают. В Голландии две компании заподозрили в таких поставках

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При строительстве Крымского моста используются «сотни различных типов» спецтехники и строительного оборудования, часть оборудования произведена за рубежом. Об этом заявила РБК представитель федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» и инфоцентра «Крымский мост» Алина Черноиванова.

«Централизованной закупки/поставки оборудования непосредственно под стройку в Керченском проливе не было. Каждый из подрядчиков работает со своей техникой, приобретенной для собственных производственных нужд», — отметила она.

Издание De Gelderlander 1 сентября опубликовало статью о том, что к строительству Крымского моста причастны две компании из Нидерландов. Dematec Equipment и Bijlard Hydrauliek изготовили оборудование для установки трубчатых свай. Оно было поставлено в Тамань в начале 2016 года, утверждает издание.

В Dematec Equipment заявили, компания не нарушала санкционный режим в отношении полуострова: директор компании Дерк Ван ден Хойвел пояснил журналистам, что санкции ЕС запрещают вести деятельность в Крыму, «а в России можно работать». Глава другой компании Марсел Бейлард рассказал изданию, что его компания не знала о том, что поставляют оборудование для строительства моста в России. По его словам, заказчик находился в Нидерландах.

В парламенте Нидерландов и в правительстве страны пообещали проверить ситуацию вокруг поставок оборудования.

В министерстве иностранных дел Нидерландов заявили в ответ на запрос Deutsche Welle, что Амстердам не признает «незаконную аннексию Крыма». Власти страны «не поощряют действия, направленные на узаконивание нынешней ситуации». Строительство моста через Керченский пролив относится к подобного рода действиям, считают в правительстве. Европейский суд в Люксембурге в 2016 году постановил, что строительство Крымского моста подпадает под санкции ЕС.

В июле агентство Reuters сообщило о том, что в Крым были поставлены газовые турбины Siemens, которые предназначались для электростанции в Краснодарском крае, эту информацию подтвердили и источники РБК. В «Технопромэкспорте», дочерней структуре «Ростеха», пояснили, что закупила эти турбины на вторичном рынке, модернизировала их на собственных заводов и поставила в Крым.

После скандала с турбинами Siemens Евросоюз расширил санкционный список против России, в него включили гендиректора «Технопромэкспорта» Сергея Топор-Гилку, чиновника Минэнерго Евгения Грабчака и замглавы ведомства Андрея Черезова.

Совместное предприятие Siemens и «Силовых машин» обратилось 8 сентября в Арбитражный суд Москвы с новым иском против двух структур «Ростеха», ООО и ОАО «Технопромэкспорт».