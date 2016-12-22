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Предприятие Siemens и «Силовых машин» подало иск к «дочке» Ростеха
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Предприятие Siemens и «Силовых машин» подало иск к «дочке» Ростеха
Бизнес, 14:42
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Предприятие Siemens и «Силовых машин» подало иск к «дочке» Ростеха
Совместное предприятие Siemens и «Силовых машин» «Сименс технологии газовых турбин» подало иск к двум структурам «Ростеха». По версии немецкой компании, именно они поставили турбины в обход санкций в Крым
Завод по производству и обслуживанию газовых турбин «Сименс технологии газовых турбин» (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Совместное предприятие (СП) Siemens и «Силовых машин» «Сименс технологии газовых турбин» подало в Московский арбитраж иск против двух входящих в «Ростех» фирм — ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» и ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт». Это следует из материалов, опубликованных в картотеке на сайте суда.

Согласно им, заявление было подано Siemens 8 сентября. Спустя пять дней, 13 сентября, иск был зарегистрирован. Суть претензий немецкой компании не раскрывается.

Представитель «Ростеха» оперативно на запрос РБК не ответил. Представитель Siemens отказался от комментариев.

Иск в столичный Арбитражный суд к ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» и ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» Siemens уже подавала 11 июля. Тогда немецкая компания потребовала принять обеспечительные меры, а именно наложить арест на четыре турбины, которые, по ее данным, против воли производителя были поставлены в Крым, и остановить их монтаж. Изначально эти технологии, как уточняли в Siemens, должны были отправиться в Краснодарский край. Однако 20 августа в этих требованиях Siemens было отказано.

О поставках газовых турбин для электростанций в Крым стало известно 5 июля. Тогда об этом со ссылкой на три знакомых с проектом источника сообщил Reuters. РБК эту информацию подтвердили три человека, участвовавшие в реализации проекта. Речь, как уточняло агентство, шла о турбинах модели SGT5-2000E, произведенных Siemens. Поставка этих технологий, как подчеркивал Reuters, была осуществлена вопреки санкциям Евросоюза.

Оказавшиеся на полуострове турбины, как поясняли два собеседника РБК, были сделаны на заводе СП в Санкт-Петербурге. После этого, по данным источников РБК, их частично переделали на заводах «Ростеха». Позже эту информацию подтвердили в «дочке» «Ростеха» — «Технопромэкспорте». Именно эта компания купила газовые турбины производства Siemens у совместного предприятия, а потом поставила их в Крым для строительства энергообъектов. На полуострове станции должны начать работу в мае-июне 2018 года.

4 августа Евросоюз в связи со спорной ситуацией с турбинами внес в санкционный список по делу Siemens трех россиян и три российские компании. В него попали замминистра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак и генеральный директор компании «Технопромэкспорт» Сергей Топор-Гилка.

Авторы: Евгения Маляренко, Алина Фадеева.
Теги: «Технопромэкспорт» , «Сименс технологии газовых турбин»
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