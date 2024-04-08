Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 775-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
гВладимир Рогов сообщил, что над Запорожской АЭС был сбит дрон-камикадзе ВСУ. Его обломки упали на крышу шестого энергоблока.
Швейцария планирует провести мирную конференцию по Украине в середине июня, 16-17 числа, сообщили источники Bloomberg.
По данным агентства, предполагается, что на нее приедут представители 80-100 стран, в основном «Глобального Юга», однако пока окончательно не ясно, сколько лидеров примут участие. В частности, под вопросом присутствие Китая.
О готовности организовать мирную конференцию по Украине Швейцария объявила в середине января, изначально планировалось провести ее до лета. Россия, как указывали в МИДе, в конференции участие не примет, даже если ее пригласят. Это связано с тем, что на ней будет обсуждаться «ультимативная» формула мира Владимира Зеленского.
Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили в 890 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе пять танков, две гаубицы М777, две САУ M109 Paladin. САУ Krab, две САУ «Акация», две САУ «Гвоздика».
Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на купянском направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны;
- на донецком направлении заняты более выгодные рубежи, нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах Клещеевки и Красного;
- на авдеевском направлении улучшено положение по переднему краю, отражены пять контратака пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Новокалиново, Бердычи;
- на южно-донецком направлении улучшено положение по переднему краю, нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского;
- на херсонском направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Степовое, Павловка.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк предложил всем жителям Украины осознать, что «отсидеться от мобилизации никому не удастся». По его словам, система ТЦК (военкоматов) не идеальна, но командование работает над ее совершенствованием.
Владимир Рогов сообщил, что ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами молочный комбинат «Степной» в Энергодаре. Молокозавод прекратил свою работу.
На Украине продлили бронь от мобилизации для работников телеканалов, участвующих в создании так называемого телемарафона. По данным издания «Страна ua», такое решение объясняется попыткой удержать людей на работе на фоне проблем с зарплатами – деньги либо не платят, либо снизили выплаты до минимума.
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
Украинский телеканал «Суспiльне» сообщил о взрывах в Запорожье и Одессе.
При Минобороны Украины создали аудиторский комитет, который будет давать консультации и советы по реформе финансового контроля в ведомстве, сообщает «Страна ua». В его состав вошли в том числе руководитель Службы внешнего надзора штаб-квартиры НАТО Франсуа Готье, аналитик/оценщик надзорных программ Офиса Генерального инспектора Департамента обороны США Джозеф Ингигноли.
Дмитрий Песков назвал опасной провокацией обстрел Запорожской АЭС в минувшие выходные. По его словам, у сотрудников МАГАТЭ была возможность засвидетельствовать сам факт атаки с украинской стороны.
Министерство энергетики Украины сообщило, что в результате обстрелов было повреждено оборудование высоковольтной подстанции в Запорожской области, отключились две высоковольтные линии в Днепропетровской области.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что минувшей ночью украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Суджанского района. Возникший в помещении недействующего заводского клуба пожар был оперативно потушен. Никто из жителей не пострадал.
Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что при худшем для Киева сценарии блэкаута на Украине не будет. Объяснил он это тем, что более 50% электроэнергии производят АЭС.
Три сотрудника Запорожской АЭС пострадали при ударе со стороны Украины, сообщили в «Росатоме».
Минобороны сообщило о перехвате 15 украинских дронов. Из них 12 сбили в Белгородской области, а 3 в Брянской.
В Белгородском районе на подлете к городу сбили 4 беспилотника, погибла девушка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Погибшая вместе с семьей ехала в машине, которую задели осколки. Отец девушки госпитализирован, у него закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной головы и осколочное ранение правой ключицы.
Также пострадали 18-летний юноша и двое детей.⠀
Купол 6-го энергоблока Запорожской АЭС подвергся атаке со стороны ВСУ, заявила пресс-служба станции в телеграм-канале.
«Критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано. Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений», — говорится в сообщении.
В Курске объявлена угроза атаки дронов, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«Курск: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — говорится в сообщении.
Сигнал ракетной опасности в Белгороде отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.