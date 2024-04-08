Швейцария планирует провести мирную конференцию по Украине в середине июня, 16-17 числа, сообщили источники Bloomberg.

По данным агентства, предполагается, что на нее приедут представители 80-100 стран, в основном «Глобального Юга», однако пока окончательно не ясно, сколько лидеров примут участие. В частности, под вопросом присутствие Китая.

О готовности организовать мирную конференцию по Украине Швейцария объявила в середине января, изначально планировалось провести ее до лета. Россия, как указывали в МИДе, в конференции участие не примет, даже если ее пригласят. Это связано с тем, что на ней будет обсуждаться «ультимативная» формула мира Владимира Зеленского.