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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 768-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
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07:46

В подконтрольной Украине части Запорожской области за прошедшие сутки были повреждены объекты инфраструктуры, сообщил глава украинской военной администрации региона Иван Федоров. Ночью там объявляли воздушную тревогу.

07:25

В Белгородской области ночью перехватили два беспилотника, сообщило Минобороны России.

03:28

В Кировоградской области Украины 32-летний мужчина, доставленный в военкомат, совершил самоубийство, сообщает «Страна» со ссылкой на источники.

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) вызвали полицейских из-за того, что местный житель угрожал совершить самоубийство. Сотрудники полиции вызвали медиков, после осмотра было решено доставить мужчину в психиатрическую больницу, однако у поликлиники он совершил суицид.

00:40

Железная дорога, которую Россия строит на территории новых регионов, может быть серьезной проблемой, заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Вчера 20:41

ВСУ обстреляли поселок Тёткино в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. Местная жительница ранена, на одном из предприятий произошел пожар.

Вчера 19:12

МИД заявил, что следы теракта в «Крокус Сити Холле» и других «террористических атак» против России «ведут на Украину». Москва передала Киеву требования в рамках международных конвенций по борьбе с терроризмом о немедленном аресте и выдаче всех причастных к таким преступлениям.

«В числе этих требований — арест главы СБУ В.Малюка, цинично признавшего 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в Российской Федерации», — заявили в МИДе.

Вчера 17:57

Над Белгородской областью был сбит беспилотник, сообщило Минобороны.

Вчера 16:54

Женщина погибла при обстреле ВСУ села Дунайка в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что она в момент обстрела находилась на улице и скончалась до приезда скорой. В селе есть повреждения.

Вчера 16:26

В Харькове прозвучали взрывы, сообщили мэр города и глава областной администрации. Они призвали жителей находиться в укрытиях.

Вчера 15:14

Глава оборонной компании MBDA (производит TAURUS) Томас Готтшильд заявил, что ракеты больше не выпускают, так как для этого нужны новые заказы от федерального правительства. Предприятия могут начать производство TAURUS в любой момент, но закон запрещает выпускать эти ракеты без заказа государства.

Глава MBDA также отметил, что оборонной промышленности нужна базовая загрузка производства, чтобы можно было продолжать выпуск определенных вооружений. «Нам не всегда нужно производить на полной мощности, достаточно того, чтобы поддерживать цепочки поставок, поддерживать испытательное оборудование на современном уровне и поддерживать компетентность сотрудников. Тогда в такой чрезвычайной ситуации, как сейчас, мы сможем очень быстро нарастить производство», — добавил Готтшильд.

Вчера 14:26

В последнее время поступает много обращений по задержке с выплатами участникам военной операции, полагающимися в связи с ранениями и в связи с присвоением государственных наград. Об этом генеральный прокурор Игорь Краснов сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«К сожалению, нам поступают сигналы о нарушении прав участников СВО, членов их семей, близких родственников. Этих сигналов немало. Первоначально были обращения о нарушениях, связанных с недостатком обмундирования или невыплаты денежного довольствия», — рассказал Краснов.

Генпрокурор заявил, что по каждому случаю «мы реагируем оперативно, там, где есть необходимость, реагируем жестко».

Вчера 14:11

Папа римский Франциск предложил России и Украине обменяться пленными по формуле «всех на всех».

«Призывая к уважению принципов международного права, я надеюсь на всеобщий обмен всеми пленными между Россией и Украиной: всех на всех!» — сказал понтифик в традиционном послании «К городу и миру» (Urbi et Orbi) по случаю Пасхи.

Он также призвал обеспечить доступ к гуманитарной помощи в секторе Газа, к скорейшему освобождению заложников, захваченных ХАМАС 7 октября, а также к немедленному прекращению огня в секторе.

«Мои мысли прежде всего обращены к жертвам многих конфликтов, которые происходят в мире, начиная с тех, что происходят в Израиле и Палестине, а также на Украине», — заключил папа Франциск.

Вчера 13:18

Россия нанесла групповой удар оружием большой дальности по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины, сообщило Минобороны.

«В результате удара нарушена работа предприятий оборонной промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов. Все цели удара достигнуты. Назначенные объекты поражены», — говорится в сводке.

Министерство также отчиталось об уничтожении трех украинских Су-25 на аэродроме Вознесенск (Николаевская область).

Вчера 13:15

Два села в Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В Долгом, расположенном в Валуйском округе, повреждена линия электропередачи, пострадавших нет. В Цаповке Борисовского района на парковке предприятия повреждены четыре машины.

Вчера 12:51

Переговоры или замораживание конфликта на Украине — неправильные сценарии, вместо этого необходимо увеличение поддержки со стороны Запада, заявил в интервью Bild мэр Киева Виталий Кличко.

«Мы не отдадим никаких территорий России. Это не может быть компромиссом», — сказал он и призвал западные страны увеличить поддержку Украины, в том числе поставки средств ПВО и зенитных ракет.

Вчера 11:08

Сейчас не время вводить западные войска на Украину, но в долгосрочной перспективе нельзя ничего исключать, заявила в интервью Financial Times (FT) глава МИД Финляндии Элина Валтонен. По ее словам, заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск на Украину не было ошибкой, оно «заставило Россию гадать о том, на что готовы пойти союзники» Киева.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните также положительно отреагировала на попытку Макрона создать «стратегическую двусмысленность».

В свою очередь глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил FT, что слова президента Франции «немного разбудили лидеров Европы», но назвал более безопасным сценарий с отправкой оружия и денег Украине.

Вчера 10:15

В Белгородской области беспилотник сбросил три бомбы в селе Богун-Городок Борисовского района, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вчера 08:58

Франция в рамках нового пакета военной помощи Украине передаст Киеву сотни старых, но «все еще функциональных» бронемашин, сообщил французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню.

Речь идет о бронетранспортерах VAB, которым более 40 лет. Сейчас во французской армии их постепенно заменяют на машины нового поколения Griffon. По словам Лекорню, VAB — хотя и старая техника, но «все еще работает», она принесет Украине значительную пользу.

Вчера 08:45

Силы ПВО уничтожили десять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью, сообщило Минобороны. Один человек пострадал при атаке на Белгородскую область, по предварительной информации, пострадала женщина, в доме у которой произошел пожар, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Также утром силы ПВО уничтожили три беспилотника над территорией Ярославской области.

29.03 20:48

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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