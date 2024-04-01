МИД заявил, что следы теракта в «Крокус Сити Холле» и других «террористических атак» против России «ведут на Украину». Москва передала Киеву требования в рамках международных конвенций по борьбе с терроризмом о немедленном аресте и выдаче всех причастных к таким преступлениям.

«В числе этих требований — арест главы СБУ В.Малюка, цинично признавшего 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в Российской Федерации», — заявили в МИДе.