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Власти отказались выделять гранты на российский TikTok и Instagram

Власти отказались выделять гранты российским аналогам TikTok и Instagram
В итоговую «дорожную карту» по коммуникационным сервисам вошли аналоги Zoom и почты, но не попал «российский» TikTok. Но и вошедшим в «карту» Минцифры не выделит гранты, они смогут претендовать только на льготный кредит
VK VKCO ₽437 -1,04% Купить
Microsoft MSFT $240,25 -0,27% Купить
Zoom ZM $67,76 -0,32% Купить
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Российские аналоги иностранных сервисов TikTok и Instagram (принадлежит Meta, которая была признана экстремистской и запрещена в России) не вошли в итоговую «дорожную карту» «Новое общесистемное программное обеспечение» (текст документа есть у РБК, его подлинность подтвердили два участника рынка). Но в итоговую версию попали несколько аналогов сервиса видеоконференций Zoom — сервис от IVA Technologies (юрлицо ООО «ИВКС» принадлежит ГК «ХайТек»), почтовый сервис «Почта 2.0» от «Росатома» и система VK Teams от ООО «ВК Цифровые Технологии» (принадлежит холдингу VK). Все перечисленные проекты не получат обещанные гранты в рамках индустриальных центров компетенций по направлению «коммуникационные сервисы», об этом РБК рассказал источник на телекоммуникационном рынке и подтвердил представитель Минцифры.

В ведомстве пояснили, что грантовая поддержка «не является оптимальной» для направления «коммуникационные сервисы», так как это уже «зрелые сервисы, которые не уступают западным аналогам». В министерстве указали, что все проекты будут реализованы за счет собственных средств компаний. При этом компании смогут претендовать на льготную ставку по кредитам. «Соответствующая заявка со стороны IVA Technologies уже поступила, объем требуемого заемного финансирования составляет 50 млн руб.», — добавил представитель Минцифры.

РБК направил запрос в IVA Technologies и «Росатом». Представитель VK отказался от комментариев.

Как претендовали на поддержку

После начала боевых действий на Украине многие иностранные ИТ-компании ушли с российского рынка или ограничили способы оплаты своих сервисов для россиян. Так, пользователи теперь не могут оплачивать расширенную версию Zoom-конференций с российских банковских карт, им доступна только 40-минутная бесплатная версия. Другая популярная платформа Microsoft Teams отключила доступ к платным аккаунтам для российских юрлиц, в том числе вузов. Принадлежащая китайской ByteDance платформа вертикальных видео TikTok приостановила обновление контента для российских пользователей из-за закона о фейках. Американская корпорация Meta Platforms, которой принадлежат соцсети Instagram и Facebook, была признана экстремистской в России и запрещена, а оба указанных сервиса заблокированы.

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Чтобы заменить иностранные ИТ-решения в начале июня премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций по различным отраслям и сферам. Они должны были определить направления, виды и классы софта, который необходимо заменить; какие продукты необходимо разработать в первую очередь; также предполагалось, что они будут влиять на распределение господдержки. Помимо этого, по поручению правительства были созданы центры компетенций разработки, которые занимаются решением вопросов в области импортозамещения общесистемного программного обеспечения (операционных систем и т.п.). Изначально планировалось, что правительство профинансирует из бюджета создание двух конкурирующих между собой технологических решений по каждому типу промышленного (например, в авиационной отрасли это системы бронирования) и общесистемного софта, а также оборудования. Объем финансирования должно было определять Минцифры.

В конце ноября правительство предварительно одобрило несколько проектов по импортозамещению соцсетей и платформ. Как рассказывали собеседники РБК, среди них были соцсеть Looky от ООО «Мотивационные решения», которая обладает функционалом переноса контента — фотографий, историй, подписок и подписчиков — из Instagram и нацелена заменить этот сервис; соцсеть Sunlight Play от ООО «ГРИ» для «реализации концепции полезной социальной сети, создания площадки поддержания информационного суверенитета при работе с молодежью»; сервис корпоративной видеосвязи — NEW: TrueConf Enterprise 2.0 от АО «ТКС»; сервис видео-конференц-связи Dion для сегмента b2b от ГК «Иннотех» и др. Однако эти сервисы не вошли в итоговую «дорожную карту».

Представитель TrueConf сообщил РБК, что рынок видео-конференц-связи «достаточно зрелый», поэтому грантовая поддержка не является обязательным условием для его развития. «На наш взгляд поддержкой для «зрелых решений» может стать наращивание экспорта отечественных систем видео-конференц-связи в страны, которые не хотят зависеть от американского программного обеспечения и проявляют большой интерес к российскому ИТ», — рассуждает представитель TrueConf. По его словам, компания, когда подавалась на грант, рассчитывала, что ей выделят 130 млн руб. на «функциональную доработку» платформы. В качестве «якорного» заказчика в заявке выступал «Ростелеком». При этом в TrueConf подчеркнули, что смогут продолжить развивать продукт без гранта.

«Мы с удовольствием продолжим экспертную работу в индустриальных центрах компетенций и центрах компетенций разработки. К сожалению, на текущий момент для отрасли видео-конференц-связи не запущен сбор и консолидация мнений ключевых игроков по вопросам развития и, как следствие, не предложено эффективной стратегии. Как лидер рынка корпоративных решений видео-конференц-связи, мы готовы предложить коллегам в индустриальных центрах компетенций наш опыт внутри страны и за рубежом и внести свой вклад в развитие отрасли коммуникационного программного обеспечения», — сообщил представитель TrueConf.

РБК направил запрос в Dion (принадлежит ГК «Иннотех»), Looky. С представителями ООО «ГРИ» связаться не удалось.

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Дарья Чебакова Дарья Чебакова
TikTok Instagram Минцифры гранты Zoom VK Росатом Рунет
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