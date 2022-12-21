Пушков: оснований для разблокировки Twitter, Instagram и Facebook пока нет

В Совфеде не увидели оснований для разблокировки Twitter и Instagram

Оснований для разблокировки Twitter, Facebook и Instagram (последние две соцсети принадлежат корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена) в России сейчас нет, заявил ТАСС председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Подвижек [в этом вопросе] нет. Нет никаких оснований, для того чтобы их разблокировали на нынешнем этапе. Те претензии, которые к ним выдвигались, сохраняются», — сказал сенатор.

Ранее в ходе пресс-конференции Пушков заявил, что мессенджер Telegram, в отличие от Twitter и Facebook, не распространяет враждебную России информацию. В соцсетях, по словам Пушкова, сознательно распространяли политическую информацию, направленную против России, также «была абсолютно сознательная деятельность по нарушению российского законодательства».

«Не изымались годами запрещенные материалы, касающиеся, допустим, экстремистских призывов, детской порнографии и так далее. Целый ряд позиций нашего законодательства не выполнялcя. Сохранялись по 5-6 тысяч элементов неудаленного контента, которые должны были быть удалены», — говорил он.

Telegram, по словам сенатора, стал важной русскоязычной платформой, «где нет дискриминации российских пользователей и авторов, которые выступают в защиту российских интересов». «Да, там бывают элементы враждебного России контента, но это элементы. Насколько я могу судить, это не является целенаправленной сознательной политикой компании», — заключил он.

Meta признали экстремистской и запретили в России в марте после решения корпорации поменять правила модерации контента. Изменения позволили пользователям из некоторых стран (Украина, Польша, Грузия) публиковать посты с призывами к насилию в отношении военных, задействованных на Украине. В Meta пояснили, что стремились защитить свободу слова в условиях боевых действий. Представитель компании заверял, что подобные выпады в адрес обычных граждан России запрещены.

В середине октября Росфинмониторинг внес Meta в реестр террористов и экстремистов.После этого юрист Павел Чиков сообщил, что пользователи Facebook и Instagram начали получать предостережения от прокуратуры о недопустимости экстремистской деятельности за посты в соцсетях. Речь шла об ответственности по ч. 1.1 ст. 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации, предусматривает до восьми лет лишения свободы) и ст. 13.37, 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики, или символики либо атрибутики, или символики экстремистских организаций). Глава комитета по конституционному законодательству Совфеда Андрей Клишас позднее отметил, что пользователи продуктов компании Meta не нарушают закон.