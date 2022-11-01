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Сотрудникам TikTok в России предложили переехать в другие страны

Сотрудникам российского офиса TikTok предложили релокацию в Казахстан, Армению и Киргизию
Сотрудникам российского офиса TikTok предложили переехать в Казахстан, Армению и Киргизию. Но желающим это сделать придется взять на себя все расходы и вернуться в Россию для подписания допсоглашения к трудовому договору
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

После объявления в России частичной мобилизации сотрудникам российского офиса TikTok (принадлежит китайскому конгломерату ByteDance) предложили три страны для релокации — Казахстан, Армению и Киргизию. Об этом РБК рассказали два источника в TikTok и бывший сотрудник компании.

Представитель TikTok не ответил на вопросы РБК. В среду, 26 октября, руководитель отдела глобальных бизнес-решений в Восточной Европе TikTok Анастасия Панина у себя на странице в LinkedIn (заблокирован на территории России) сообщила, что компания открывает новый офис в Казахстане, который она возглавит.

По словам одного из собеседников РБК, до начала специальной военной операции в российском офисе TikTok работали 200–300 сотрудников, какая-то часть из них физически находилась не в России (какая — он затруднился сказать), но сейчас, «судя по сообщениям в [рабочих] чатах, каждый третий сотрудник находится в других странах».

После начала частичной мобилизации работодатель предложил сотрудникам, которые не захотели продолжать работать из России, переехать в одну из трех стран, но расходы на транспорт, жилье и т.п. сотрудник должен был полностью взять на себя. С середины октября компания разрешила сотрудникам российского офиса работать из любой страны, где у них есть разрешение на работу. Но чтобы воспользоваться этой опцией, им необходимо было подписать дополнительное соглашение к трудовому договору о работе из другой страны. При этом часть сотрудников выражали обеспокоенность тем, что у них нет отсрочки, а российское юрлицо TikTok не включено в реестр ИТ-компаний и не может обеспечить своим сотрудникам бронь. Однако представители TikTok на это отвечали, что «они обязаны взаимодействовать с военкоматами и передать им всю информацию», рассказал собеседник РБК.

Один из собеседников РБК, близких к TikTok, рассказал, что после приостановки работы TikTok в России часть сотрудников российского офиса стали работать в других международных командах, например ближневосточной, но оставались при этом сотрудниками российского офиса.

Как TikTok приостановил работу в России

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После начала специальной военной операции на Украине TikTok заявил о приостановке работы в России из-за поправок, принятых в начале марта и вводивших уголовную и административную ответственности за фейки о Вооруженных силах России. Такие нарушения могут повлечь штраф до 1,5 млн руб. и принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет и до 15 лет при наличии отягчающих обстоятельств и если нарушение повлекло тяжкие последствия. В TikTok сочли, что продолжение работы в таких условиях поставит под угрозу безопасность сотрудников и пользователей. После этого россияне лишились возможности загружать новый контент и вести прямые трансляции в TikTok, а также смотреть видеоролики пользователей из других стран.

Тем не менее, согласно последним доступным данным проекта Cross Web исследовательской компании Mediascope, месячный охват TikTok в России среди пользователей старше 12 лет на компьютерах или мобильных устройствах в конце сентября достиг 63,3 млн пользователей, что на 18% выше, чем по итогам сентября 2021 года. Хотя показатель ниже, чем в марте этого года, когда месячный охват аудитории достиг пиковых 69,1 млн пользователей. В мире TikTok является самым посещаемым интернет-ресурсом с конца 2021 года, когда эта соцсеть обошла Google со всеми его сервисами (поиском, почтой, картами, новостями и т.д.), по данным компании Cloudflare.

Основатель аналитической компании Digital Budget Александр Степанов пояснил, что в январе—феврале 2022 года посещаемость TikTok была «примерно на одном уровне» и стала заметно падать не с 24 февраля, а с 6 марта. Однако в сентябре эксперты Digital Budge увидели восстановление активности пользователей до февральских показателей за счет мобильных устройств. «По нашим оценкам, это связано с двумя факторами. Во-первых, восстановлением спроса на развлекательный контент. Во-вторых, российская аудитория привыкла к ежедневному использованию на мобильных устройствах VPN-сервисов (с помощью них можно обходить локальные ограничения на доступ к тем или иным сайтам, а также сохранять конфиденциальность в Сети. — РБК)», — рассказал Степанов. В то же время он указал, что трафик TikTok с марта по сентябрь снизился в 2,3 раза.

Основатель музыкального издательства DNK Music и член Ассоциации блогеров и агентств (АБА) Кирилл Диденок напомнил, что из-за приостановки деятельности TikTok в России монетизация на площадке невозможна — российские блогеры не могут получать доход с нее, а клиенты не могут давать рекламу. Также российские пользователи не видят новый контент, только ролики прошлых лет. Он также указал, что «китайская соцсеть была социальным лифтом для молодых артистов». «Последние три года TikTok был одной из ключевых площадок для размещения рекламы. Также это был основной способ продвижения музыкального контента. Он был основной площадкой для роста и развития новых авторов, для их популяризации и набора аудитории со старта. Сейчас без этих трех факторов блогосфера и рекламный бизнес стоят на паузе», — прокомментировал Диденок.

При этом юристы не увидели проблемы в том, что TikTok требует от сотрудников возвращения в Россию для подписания документов. По словам партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Сергея Учителя, на российские офисы иностранных компаний в полной мере распространяются требования местного законодательства, в том числе связанные с ведением воинского учета принятых на работу граждан. Он пояснил, что работодатель должен не только вести учет работников, подлежащих воинскому учету, «но и направлять в соответствующий военкомат сведения о таких гражданах (принимающихся или увольняющихся) в течение двух недель с момента их приема (увольнения)». Что касается дополнительного соглашения к трудовому договору об удаленной работе, то об изменениях условий трудового контракта работодатель обязан уведомлять работников не позднее чем за два месяца до наступивших изменений. «Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья», — добавил Учитель.

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Дарья Чебакова Дарья Чебакова
При участии
Евгения Стогова
TikTok ИТ-компании релокация специальная операция
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