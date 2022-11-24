Властям представили проекты российских аналогов TikTok и Instagram

В правительстве рассмотрели российские аналоги TikTok, Instagram и Zoom. Для их создания потребуется выделить допфинансирование в виде грантов, но эксперты сомневаются в целесообразности поддержки именно этих проектов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Индустриальный центр компетенций по направлению «коммуникационные сервисы» одобрил несколько проектов по импортозамещению иностранных соцсетей и платформ, рассказали РБК два участника ИТ-рынка.

После начала специальной военной операции на Украине ряд иностранных компаний ограничил продажу своего программного обеспечения и оборудования в России, в том числе крупнейшие мировые ИТ-компании Microsoft, Oracle, SAP, Cisco и т.д. Ряд продуктов не имеет российских альтернатив, и для их создания в начале июня премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенции — всего 32 по различным отраслям и сферам. Эти центры должны определять направления, виды и классы софта, который необходимо заменить; какие продукты необходимо разработать в первую очередь; также предполагалось, что они будут влиять на распределение господдержки. Также по поручению правительства были созданы 12 центров компетенций разработки, которые занимаются решением вопросов в области импортозамещения общесистемного программного обеспечения (операционные системы и т.п.).

Как рассказали собеседники РБК, среди представленных и предварительно одобренных правительством проектов:

соцсеть Looky от ООО «Мотивационные решения» , которая обладает функционалом переноса контента — фотографий, историй, подписок и подписчиков — из Instagram (вместе с Facebook принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской организацией в России) и нацелена заменить этот сервис. Как отмечается в паспорте проекта (копия есть у РБК) его цель — «вернуть в привычную среду активную аудиторию Instagram и Facebook», а также вывести на международный рынок «улучшенную версию» Instagram, в первую очередь в Белоруссию, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты. «Огромный сегмент малого и среднего бизнеса, пострадавший от ухода Instagram, уже сейчас нуждается в новой платформе», говорится в документе. Разработчики сервиса рассчитывают вернуть в экономику до 1/3 из выпавших доходов от этого бизнеса, которые оцениваются в 110 млрд руб. При этом компания обещает внедрить технологию машинного обучения для создания «первой в России и СНГ открытой системы автоматической премодерации контента» и формирования ленты пользовательского контента. Общие затраты на проект оценены в 459,7 млн руб. , из которых 90% нужны для доработки продукта. Согласованный акционерами объем инвестиций на ближайшие четыре года — более 160 млн руб., но эта сумма, как указано в паспорте, позволит полностью реализовать проект не ранее чем к 2025 году. Компания подала заявку в Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) на получение гранта в размере 367,7 млн руб. Сами «Мотивационные решения» готовы профинансировать 91,9 млн руб., или 20% общего размера затрат на проект. При получении финансирования первую версию Looky планирует представить в 2024 году;

от , которая обладает функционалом переноса контента — фотографий, историй, подписок и подписчиков — из Instagram (вместе с Facebook принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской организацией в России) и нацелена заменить этот сервис. Как отмечается в паспорте проекта (копия есть у РБК) его цель — «вернуть в привычную среду активную аудиторию Instagram и Facebook», а также вывести на международный рынок «улучшенную версию» Instagram, в первую очередь в Белоруссию, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты. «Огромный сегмент малого и среднего бизнеса, пострадавший от ухода Instagram, уже сейчас нуждается в новой платформе», говорится в документе. Разработчики сервиса рассчитывают вернуть в экономику до 1/3 из выпавших доходов от этого бизнеса, которые оцениваются в 110 млрд руб. При этом компания обещает внедрить технологию машинного обучения для создания «первой в России и СНГ открытой системы автоматической премодерации контента» и формирования ленты пользовательского контента. Общие затраты на проект оценены в , из которых 90% нужны для доработки продукта. Согласованный акционерами объем инвестиций на ближайшие четыре года — более 160 млн руб., но эта сумма, как указано в паспорте, позволит полностью реализовать проект не ранее чем к 2025 году. Компания подала заявку в Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) на получение гранта в размере Сами «Мотивационные решения» готовы профинансировать 91,9 млн руб., или 20% общего размера затрат на проект. При получении финансирования первую версию Looky планирует представить в 2024 году; соцсеть Sunlight Play от ООО «ГРИ» для «реализации концепции полезной социальной сети, создания площадки поддержания информационного суверенитета при работе с молодежью». Исходя из функционала (загрузка видеороликов, базовые механизмы общения, просмотр ленты новостей) речь идет об аналоге TikTok. Общий размер затрат составляет 285,7 млн руб. , предполагается, что 200 млн руб. составит сумма гранта;

от для «реализации концепции полезной социальной сети, создания площадки поддержания информационного суверенитета при работе с молодежью». Исходя из функционала (загрузка видеороликов, базовые механизмы общения, просмотр ленты новостей) речь идет об аналоге TikTok. Общий размер затрат составляет , предполагается, что составит сумма гранта; доработка сервиса корпоративной видеосвязи — NEW: TrueConf Enterprise 2.0 от АО «ТКС» . Предполагается, что решение будет реализовано на защищенном протоколе связи и сможет поддерживать свыше 1 млн пользователей. Целевой аудиторией названы все организации, которые используют Microsoft Skype для бизнеса и альтернативные зарубежные продукты для видео-конференц-связи: органы власти, силовые структуры, нефтяная, газовая, химическая промышленность, операторы связи, крупный бизнес, ретейл, производство ценных бумаг, образование, медицина. В качестве ключевого заказчика указан «Ростелеком», предварительных — «Газпром», «Газпром нефть» и «МегаФон». Общая стоимость проекта составляет 162 млн руб. , из которых 129,6 млн руб. должны быть выделены через грант;

от . Предполагается, что решение будет реализовано на защищенном протоколе связи и сможет поддерживать свыше 1 млн пользователей. Целевой аудиторией названы все организации, которые используют Microsoft Skype для бизнеса и альтернативные зарубежные продукты для видео-конференц-связи: органы власти, силовые структуры, нефтяная, газовая, химическая промышленность, операторы связи, крупный бизнес, ретейл, производство ценных бумаг, образование, медицина. В качестве ключевого заказчика указан «Ростелеком», предварительных — «Газпром», «Газпром нефть» и «МегаФон». Общая стоимость проекта составляет , из которых должны быть выделены через грант; сервис видео-конференц-связи Dion для сегмента b2b от ГК «Иннотех» также предназначен для замены Zoom, Skype, Google Meet, MS teams и Cisco Webex. Общая стоимость проекта составляет 318,7 млн руб. , из которых 254,9 млн руб. предполагается получить в виде гранта;

для сегмента b2b от также предназначен для замены Zoom, Skype, Google Meet, MS teams и Cisco Webex. Общая стоимость проекта составляет , из которых предполагается получить в виде гранта; корпоративная почтовая система на импортонезависимой платформе «Почта 2.0» от «Новых облачных технологий» (НОТ) для замены корпоративных решений от Microsoft и др. Заказчиком выступает «Росатом», который планирует перевести на новую систему 44 тыс. пользователей. Общий размер необходимых затрат оценен в 1,19 млрд руб., проект будет реализован за счет средств заказчика.

Как планируется финансировать разработки Как рассказывал ранее источник РБК на ИТ-рынке, правительство намерено профинансировать из федерального бюджета создание двух конкурирующих между собой технологических решений по каждому типу промышленного (например, в авиационной отрасли это системы бронирования) и общесистемного софта (офисное ПО, операционные системы и т.д.), а также оборудования. Объем финансирования должно определять Минцифры.

Что будет с одобренными проектами

По словам одного из собеседников РБК, месяц назад на рассмотрении центра, отвечающего за «Коммуникационные сервисы», было десять проектов, но в итоге пять из них были отправлены на доработку. «Даже те проекты, которые были предварительно одобрены, еще не получили гранты, — оговорился он. — Если разработчикам проектов откажут в выделении средств, они будут вынуждены либо дорабатывать свои продукты и решения самостоятельно, либо отказаться от их реализации». Помимо РФРИТ, по его словам, гранты может выделять «Сколково». При этом несколько собеседников РБК сказали, что в более поздних версиях паспортов проектов фигурировали другие суммы затрат, но какие именно, они не уточнили.

Представитель Looky подтвердил РБК, что они подали заявку на получение гранта от РФРИТ. «Результаты будут объявлены до конца года», — добавил он. Директор по развитию бизнеса группы «Иннотех» (разрабатывает Dion) Алексей Волынкин сообщил РБК, что их проект получил «положительную оценку ИЦК». «Мы высоко оцениваем коммерческий потенциал Dion и видим интерес со стороны потенциальных заказчиков», — добавил он. Представитель TrueConf отказался от комментариев. При этом в «МегаФоне» рассказали, что тестируют этот продукт, но решение о внедрении будет принято только по результатам тестов.

Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко напомнил, что в конце октября президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности утвердил 216 проектов по импортозамещению, в том числе 162 проекта, рассматривавшихся индустриальными центрами компетенций, и 54 — центрами компетенций разработки. Из общего количества проектов 65 претендуют на грантовую поддержку на сумму 28,7 млрд руб., рассказал он. Детали он не назвал, но сообщил, что по направлению «Коммуникационные сервисы» тогда были утверждены два проекта, которые «будут разработаны на собственные средства компаний». Суммарный объем затрат на эти проекты составляет 1,2 млрд руб.

Представитель фонда «Сколково» сообщил, что они пока не получают заявки на гранты и в целом «не вправе разглашать названия компаний и суммы грантов».

Представители Минцифры, «Ростелекома» и «Новых облачных технологий» отказались от комментариев.

РБК направил запрос в РФРИТ, «Росатом», ГРИ.

Есть ли перспективы у аналогов

Обсуждаемые проекты будут не первой попыткой создания аналогов Instagram и TikTok в России. Например, с 2020 года развивается сервис вертикальных видео «VK Клипы», а в 2021-м «Газпром-Медиа» запустила похожую соцсеть Yappy. В конце марта этого года появилась информация о создании соцсети «Россграм» для замены Instagram, но пока она находится в разработке, убедился корреспондент РБК.

Основатель Liveinternet Герман Клименко считает, что со стороны текущий список проектов от индустриальных центров компетенции «выглядит как насмешка над индустрией». «Хотелось бы узнать основания, на которых могут быть выделены деньги. В России есть компании, которые в короткий срок могли бы сделать отечественный аналог TikTok, например «Яндекс». Но тот, наученный горьким опытом с новостями, в эти ниши не пойдет (в августе «Яндекс» продал VK сервисы «Яндекс.Новости» и «Дзен», поскольку из-за них у компании возникали политические риски. — РБК)», — отметил Клименко. Чтобы создать новые соцсети, особенно с видеоконтентом, по его словам, нужно «не просто написать программу, но и купить железо — тысячу серверов», что предполагает огромные затраты. «Но даже если такие соцсети начнут работать, у них могут возникнуть проблемы с доходами от рекламы», — оговорился он.

При этом гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин отмечает, что в России все еще недостает «большого количества собственных решений и в сфере b2b, и в b2c». По его оценке, затраты на разработку соцсети могут «исчисляться сотнями миллионов долларов», поэтому компаниям «важно выделять те аспекты, из-за которых пользователи смогут задерживаться в этих сетях», форматах для пользователя и рекомендациях. По словам директора Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимира Зыкова, важно делать «свои прорывные соцсети, а не копии иностранных». Он отметил, что гигантские инвестиции не гарантируют успешности продукта, и предложил поддержать уже запущенные проекты, а «не плодить новые аналоги».