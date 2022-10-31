The Verge узнал о планах Twitter сделать верификацию страницы платной

Синяя галка будет доступна только для пользователей с ежемесячной платной подпиской, пишет The Verge. Ее стоимость при этом вырастет в четыре раза

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Twitter сделает платной верификацию страницы для пользователей, со ссылкой на источники сообщил The Verge.

По информации портала, после обновления функция верификации будет доступна только для тех пользователей, которые оплатили ежемесячную платную подписку Twitter Blue. При этом ее стоимость вырастет с $4,99 до $19,99.

Нововведение коснется и тех пользователей, что уже получили верификацию ранее. Чтобы сохранить синюю галочку, они должны будут оформить подписку Twitter Blue в течение 90 дней, иначе она пропадет.

О том, что Twitter пересмотрит процесс верификации страниц, ранее сообщил новый владелец соцсети, американский бизнесмен Илон Маск. По информации The Verge, предприниматель заявил сотрудникам, занятым обновлением верификации, что если они не успеют реализовать новую платную подписку к 7 ноября, то их уволят.

Маск официально купил Twitter за $44 млрд и возглавил компанию 28 октября. Источник Bloomberg сообщил, что руководить компанией бизнесмен будет временно и, как ожидается, в будущем уступит должность другому человеку. Свое решение купить Twitter Маск объяснил тем, что хочет создать «общую цифровую площадку, на которой может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере, без обращения к жестокости».

Помимо верификации сообщается и о других грядущих изменениях в работе соцсети. По информации Bloomberg, Маск намерен отказаться от пожизненного бана в Twitter, под которым, в частности, находится страница бывшего президента США Дональда Трампа. Кроме того, у Twitter появится совет по цензуре. В него войдут люди, которые придерживаются самых разных мнений по различным вопросам, пообещал Маск.