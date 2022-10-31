Маск сообщил о пересмотре процесса верификации аккаунтов в «Твиттере»

Издание Platformer со ссылкой на источники ранее сообщило, что «Твиттер» рассматривает возможность взимания платы в размере $4,99 в месяц за «синюю галочку», подтверждающую верификацию

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Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, недавно закрывший сделку по покупке «Твиттера», сообщил о полном пересмотре процесса верификации страниц пользователей платформы.

«Сейчас весь процесс верификации пересматривается», — написал Маск в «Твиттере», не приведя каких-либо подробностей.

После верификации, или проверки подлинности страницы, рядом с именем пользователя появляется «синяя галочка». По правилам платформы, для прохождения проверки страница должна быть активной и «связана с хорошо известным человеком или брендом».

Издание Platformer со ссылкой на двух источников ранее сообщило, что «Твиттер» рассматривает возможность взимания платы за «синюю галочку». Стоимость для американских пользователей, по данным собеседников издания, будет составлять $4,99 в месяц.

Маск 28 октября закрыл сделку по приобретению «Твиттера» за $44 млрд и возглавил компанию. В тот же день штаб-квартиру компании покинули генеральный директор Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал. Источник Bloomberg заявил, что Маск планирует взять на себя роль главного исполнительного директора «Твиттера», но главой компании он будет временно и, как ожидается, в будущем уступит должность другому человеку.

После покупки компании Маск анонсировал появление «совета по цензуре», в котором будут представлены люди «со значительно разнящимися точками зрения». «Все важные решения, связанные с модерированием контента или восстановлением аккаунтов, будут приниматься только после заседания этого совета», — подчеркнул бизнесмен.

Ранее Маск говорил, что решил купить социальную сеть, чтобы люди в будущем имели цифровую площадку для обсуждения разных мнений. Он также обратил внимание на существование большого риска раскола соцсетей на «крайне правые и крайне левые «эхо-камеры», которые создают больше ненависти и разъединяют общество. В погоне за просмотрами большинство традиционных СМИ «подогревают и поощряют эти полярные крайности», так как считают, что это приносит прибыль, однако при этом «возможность диалога теряется», указывал бизнесмен.