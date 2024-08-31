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Задержание Павла Дурова ,  
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Liberation узнала о связях Дурова с контрразведкой Франции

Liberation: Дуров на допросе рассказал о контактах с французскими спецслужбами
Сюжет
Задержание Павла Дурова
На допросе Дуров рассказал, что поддерживал связи с сотрудниками французской контрразведки и встречался с ними в Дубае, пишет Liberation. Telegram отказывался от сотрудничества с властями, но подчеркивал, что соблюдает законы ЕС
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: Steve Jennings / Getty Images)

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров на допросе в Париже заявил, что поддерживал связи с представителями Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI, контрразведка), в частности встречался с ними в Дубае, пишет газета Libération со ссылкой на источник.

По данным издания, Дуров дал понять, что «для него было бы неуместно раскрывать информацию, составляющую военную тайну» (цитата по ТАСС). О чем шла речь, газета не уточнила.

Источник также сказал, что Дуров, с его собственных слов, «в рамках борьбы с терроризмом открыл официальный канал связи с DGSI с горячей линией и специальным адресом электронной почты».

Обмен информацией по этим каналам позволил предотвратить несколько терактов, сообщил собеседник Liberation.

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Павел Дуров

Как утверждает газета, после задержания в Париже Дуров выразил готовность к сотрудничеству с французскими правоохранительными органами и предоставил им свой мобильный телефон с кодом доступа к нему.

Telegram отказывался от сотрудничества с властями Евросоюза, политика мессенджера в вопросах модерации также вызывала критику в адрес Дурова, отмечала Le Monde. Сотрудник Минюста Франции сообщил Politico, что Telegram отказывался сотрудничать и конкретно с французскими властями, что вызвало разочарование Парижа.

Отказ от сотрудничества с властями значится среди пунктов обвинения, предъявленных Дурову во Франции после задержания. Всего их насчитывается шесть. Только по обвинению в соучастии в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций предпринимателю грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере €500 тыс.

Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел из Баку. Через четыре дня его отпустили под судебный надзор с требованием внести залог в размере €5 млн. Дуров обязан дважды в неделю отмечаться в полицейском участке, ему запрещено покидать Францию.

В заявлении Telegram, опубликованном после задержания Дурова, говорилось, что мессенджер соблюдает законы ЕС, а его модерация «соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется». Позицию французских властей, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления в мессенджере, в Telegram назвали абсурдной.

Кремль заявил, что готов помочь Дурову, поскольку у него вместе с французским остается и российский паспорт. Консульский доступ к основателю Telegram запросили и ОАЭ, гражданином которых тот также является. Кроме того, у Дурова есть гражданство Сент-Китс и Невиса.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Павел Дуров Telegram Франция спецслужбы контрразведка
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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