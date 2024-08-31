Liberation узнала о связях Дурова с контрразведкой Франции
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров на допросе в Париже заявил, что поддерживал связи с представителями Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI, контрразведка), в частности встречался с ними в Дубае, пишет газета Libération со ссылкой на источник.
По данным издания, Дуров дал понять, что «для него было бы неуместно раскрывать информацию, составляющую военную тайну» (цитата по ТАСС). О чем шла речь, газета не уточнила.
Источник также сказал, что Дуров, с его собственных слов, «в рамках борьбы с терроризмом открыл официальный канал связи с DGSI с горячей линией и специальным адресом электронной почты».
Обмен информацией по этим каналам позволил предотвратить несколько терактов, сообщил собеседник Liberation.
Как утверждает газета, после задержания в Париже Дуров выразил готовность к сотрудничеству с французскими правоохранительными органами и предоставил им свой мобильный телефон с кодом доступа к нему.
Telegram отказывался от сотрудничества с властями Евросоюза, политика мессенджера в вопросах модерации также вызывала критику в адрес Дурова, отмечала Le Monde. Сотрудник Минюста Франции сообщил Politico, что Telegram отказывался сотрудничать и конкретно с французскими властями, что вызвало разочарование Парижа.
Отказ от сотрудничества с властями значится среди пунктов обвинения, предъявленных Дурову во Франции после задержания. Всего их насчитывается шесть. Только по обвинению в соучастии в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций предпринимателю грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере €500 тыс.
Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел из Баку. Через четыре дня его отпустили под судебный надзор с требованием внести залог в размере €5 млн. Дуров обязан дважды в неделю отмечаться в полицейском участке, ему запрещено покидать Францию.
В заявлении Telegram, опубликованном после задержания Дурова, говорилось, что мессенджер соблюдает законы ЕС, а его модерация «соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется». Позицию французских властей, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления в мессенджере, в Telegram назвали абсурдной.
Кремль заявил, что готов помочь Дурову, поскольку у него вместе с французским остается и российский паспорт. Консульский доступ к основателю Telegram запросили и ОАЭ, гражданином которых тот также является. Кроме того, у Дурова есть гражданство Сент-Китс и Невиса.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят