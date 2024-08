TF1 узнал о «красных штампах» на просьбах Дурова к Франции

Красный штамп «запрос отклонен» стоит на многих документах в досье Дурова о предоставлении гражданства. У МИД Франции возникли претензии к соответствию бизнесмена требованиям. Макрон признал ответственность за выдачу ему паспорта

Павел Дуров (Фото: Albert Gea / Reuters)

На документы основателя Telegram Павла Дурова на получение гражданства Франции неоднократно ставили красные штампы с надписью «запрос отклонен», узнал TF1.

По словам источника телеканала, кандидатура предпринимателя на получение паспорта Франции «не отвечала ни одному критерию».

Дуров получил гражданство три года назад, в августе 2021-го, в качестве «почетного иностранца», который «способствует влиянию Франции». Процедуру предоставления гражданства запускает МИД, но порой процесс инициируют президент или члены правительства, когда это выгодно стране, пояснял Le Monde. По сведениям издания, у МИДа возникли претензии к выдаче бизнесмену паспорта: Дуров подтвердил владение французским языком, но от него также требовалось доказать, что он помогает повышать «влияние Франции».

Однако тогда, в 2021 году, отказ Telegram от сотрудничества с властями Евросоюза и вопросы к модерации мессенджера уже вызвали критику в адрес Дурова, напомнило издание. Кроме того, предприниматель нелестно высказывался о решениях руководства Франции после терактов в Париже и Сен-Дени, произошедших в 2015 году.

«Это решение мы приняли в 2018 году, и я считаю его совершенно оправданным. Я считаю правильным предоставлять гражданство выдающимся бизнесменам, спортсменам, артистам», — сказал французский президент Эмманюэль Макрон. Он взял на себя ответственность за выдачу Дурову гражданства и отверг политический характер претензий к основателю Telegram.

Макрон встречался с Дуровым один или два раза, рассказывали источники The Wall Street Journal, Le Monde и The Financial Times. По словам собеседников, Макрон предложил Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж, но получил отказ.

Французские власти подозревают Дурова в ненадлежащей модерации мессенджера, полагая, что тем самым он способствовал совершению преступлений против детей, распространению наркотиков и мошенничеству.

В Telegram после задержания основателя мессенджера заявили, что тому «нечего скрывать». «Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею», — добавили в компании.