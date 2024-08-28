Le Monde узнала о претензиях МИД к французскому гражданству Дурова
У французского МИДа появились претензии к процедуре получения гражданства основателем Telegram Павлом Дуровым, пишет Le Monde. По ее данным, в ведомстве сочли невыполненными условия для выдачи паспорта «выдающемуся гражданину».
Дуров до получения паспорта несколько раз встречался с президентом Эмманюэлем Макроном, этот факт был упомянут в заявлении бизнесмена на получение гражданства, выяснило издание. В результате он получил паспорт в 2021 году в качестве «почетного иностранца», который «способствует влиянию Франции».
Технически процедуру предоставления гражданства на этом основании запускает МИД Франции, но на практике нередко инициаторами процесса выступают разные чиновники, в том числе министры или глава государства, стремящиеся получить выгоду от предоставления паспорта новому гражданину.
Le Monde подтвердила сведения The Wall Street Journal, что Дуров просил Макрона о возможности стать гражданином Франции во время их встречи в 2018 году. Тогда же, по информации газеты, Макрон предложил Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж, но получил отказ.
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