Макрон оказался активным пользователем Telegram

Макрон через три дня после задержания Дурова заходил в Telegram, его профиль Politico показал экс-депутат парламента Франции. Мессенджер популярен среди местных политиков, особенно у сторонников Макрона

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Президент Франции Эмманюэль Макрон несмотря на задержание основателя Telegram Павла Дурова в Париже, активно пользуется этим мессенджером, передает Politico со ссылкой на экс-депутата французского парламента.

Бывший парламентарий, у которого в списке контактов на телефоне есть номер Макрона, показал изданию чат с ним в мессенджере. Накануне, спустя три дня после задержания Дурова, в профиле президента было указано, что тот заходил в Telegram «недавно».

Макрон является пользователем Telegram с начала своей первой президентской кампании, отмечает Politico. Спустя почти десять лет мессенджер продолжают активно использовать члены французского правительства и политики разных рангов и партий, особенно он популярен среди сторонников Макрона, утверждает издание.

По словам сотрудника французского Министерства юстиции, не расследующего дело Дурова, но знакомого с его предысторией, Telegram вызвал разочарование Парижа из-за нежелания администрации мессенджера сотрудничать с властями. «Они разозлили людей своим отказом давать ответы в грязных делах», — сказал собеседник Politico.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа, куда он прилетел из Баку на частном самолете. Вместе с ним были телохранитель и девушка. Предположительно, это блогер и коуч по криптовалютам Юлия Вавилова. По данным AFP, основатель Telegram планировал провести во французской столице как минимум один вечер и устроить ужин.

Срок задержания Дурова продлили до 28 августа. В прокуратуре объясняли, что мера пресечения может применяться в течение 96 часов «в соответствии с процедурой, применимой к преступлениям, подпадающим под действие режима организованной преступности». AFP отмечало, что после истечения этого срока судья либо выдвинет предпринимателю обвинения, либо отпустит его.

Дело в отношении Дурова было открыто 8 июля, в нем содержатся обвинения в 12 преступлениях в отношении «неназванного лица». Среди пунктов обвинения: отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств, соучастие в мошенничестве в составе организованной группы, а также использование криптовалютных инструментов.

Секретарь управления по делам несовершеннолетних (Office mineurs, OFMIN, находится в ведении Нацполиции) Жан-Мишель Берниго писал, что причиной для дела стало «отсутствие модерации и сотрудничества со стороны платформы», особенно в вопросах борьбы с детской преступностью.

Макрон отказался считать задержание Дурова политическим. В Telegram подчеркнули, что платформа соблюдает законы ЕС, а ее основателю «нечего скрывать». «Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею», — убеждены в Telegram.