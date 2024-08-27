Кремль заявил, что готов помочь Дурову

Москва готова оказать Дурову необходимую помощь, поскольку у него есть гражданство России, отметил Песков. Вместе с тем Москва рассчитывает, что бизнесмен обладает «возможностями для организации своей правовой защиты», отметил он

Павел Дуров (Фото: Albert Gea / Reuters)

Москва готова оказать необходимую помощь основателю Telegram Павлу Дурову, задержанному во Франции, поскольку у него есть российское гражданство. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

У Пескова спросили, готов ли Кремль озвучить свою позицию по задержанию предпринимателя после публикации обвинений французской прокуратурой.

«Мы надеемся, что господин Дуров обладает всеми необходимыми возможностями для организации своей правовой защиты. Естественно, с учетом его российского гражданства мы готовы оказывать всю необходимую помощь и содействие. Но здесь ситуация также осложнена тем, что он является и гражданином Франции тоже», — сказал Песков.

Предъявленные Дурову обвинения Песков назвал очень серьезными. Они требуют не менее серьезной доказательной базы, подчеркнул он.

«В противном случае будет налицо прямая попытка ограничения свободы коммуникаций, можно даже сказать прямого запугивания руководителя крупной компании. То есть налицо будет именно политика, наличие которой в этой истории вчера отрицал господин [президент Франции Эмманюэль] Макрон», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа, куда он прилетел из Баку на частном самолете. Вместе с ним были телохранитель и девушка. Предположительно, это блогер и коуч по криптовалютам Юлия Вавилова.

Дуров покинул Россию в 2014 году. Кроме российского и французского у него также есть паспорт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и гражданство Сент-Китса и Невиса. Вскоре после его задержания российский МИД заявил, что пытается прояснить ситуацию. В МИД сообщили, что представители бизнесмена не обращались к ним. ОАЭ также потребовали от Франции предоставить Дурову доступ ко всем необходимым консульским услугам. В МИД страны подчеркнули, что Абу-Даби внимательно следит за делом предпринимателя.

Дело в отношении Дурова было открыто 8 июля, в нем содержатся обвинения в 12 преступлениях в отношении «неназванного лица». Среди пунктов обвинения есть отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств, соучастие в мошенничестве в составе организованной группы, а также использование криптовалютных инструментов.

Накануне срок задержания Дурова продлили до 28 августа. AFP отмечало, что после истечения 96 часов с момента его задержания судья либо выдвинет предпринимателю обвинения, либо отпустит его.

Макрон заявил, что задержание Дурова — «это ни в коем случае не политическое решение». В Telegram подчеркнули, что платформа соблюдает законы ЕС. «Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею», — считают в администрации Telegram.