«ВКонтакте» разрешила скрывать содержание страниц от незнакомцев

Соцсеть «ВКонтакте» ввела новые настройки приватности, анонсированные ранее в качестве меры борьбы с уголовными делами за «лайки и репосты». Теперь пользователь может полностью скрыть содержание страницы от всех незнакомцев

Фото: Алексей Смышляев / Интерпресс / ТАСС

Команда «ВКонтакте» ввела 31 августа новые настройки приватности, говорится в сообщении в корпоративном блоге компании. Они позволяют закрыть доступ к странице и позволить просмотр записей только друзьям.

Внедренные изменения компания называет «реформой приватности». «Теперь вы можете в один момент сделать свой профиль полностью приватным и защитить личное пространство от незнакомцев, оставив страницу открытой только для друзей», — говорится в сообщении.

Теперь пользователям социальной сети будет доступно порядка двух десятков разных настроек приватности. Пока что они действуют лишь для полноформатной версии «ВКонтакте», однако вскоре настройки можно будет изменить и в мобильной версии.

В соответствии с новыми правилами весь добавленный на страницу контент (записи, фотографии, видео и музыка) будет скрываться автоматически. Открыть его пользователь сможет, изменив соответствующие пункты в настройках. Кроме того, закрытым станет и список пользователей, поделившихся публикацией: увидеть его сможет только автор материала или администраторы сообщества, запостившего запись.

Управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов, анонсируя в середине августа предстоящие изменения, связал их с участившимися случаями возбуждения уголовных дел из-за контента страниц пользователей. «Пользователи «ВКонтакте» все чаще становятся фигурантами подобных дел. И нас это чрезвычайно беспокоит. Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям», — писал он.

Комментируя уже доступные нововведения, Рогозов подтвердил, что новые настройки направлены на борьбу с уголовным преследованием пользователей. «Несмотря на то что корень проблемы кроется в несовершенном законодательстве и правоприменительной практике, мы будем продолжать делать все от нас зависящее и системно совершенствовать «ВКонтакте», предоставляя пользователям больше гибкости в работе со своими данными», — заявил он.

Рогозов добавил, что вскоре в соцсети будут введены новые изменения: так, владельцы аккаунтов смогут быстро архивировать или полностью удалять старые записи и фотографии.

Уголовные дела из-за действий владельцев аккаунтов в соцсетях регулярно возбуждаются в России. Так, 23 августа в Санкт-Петербурге суд приговорил женщину к двум годам условно за комментарии, оставленные ею в декабре 2016 года в сообществе «Питер решает». Ольгу Черникину признали виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). 15 августа в Архангельской области мужчина, оправдывавший действия террориста Андерса Брейвика во «ВКонтакте», приговорен к шести годам колонии общего режима. Он был признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма в интернете), ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к экстремизму), ч. 1 ст. 282 (возбуждение ненависти или вражды), а также по ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение и хранение оружия).