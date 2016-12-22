ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,51 67,01 EUR Нал. 79,66 77,97 USD Бирж. 67,63 -0,61 EUR Бирж. 78,50 -1,13 USD ЦБ. 68,04 -0,04 EUR ЦБ. 79,50 -0,18 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 6920,10 +24,50 IMOEX 2336,31 +0,23% RTSI 1088,42 +1,20% Brent 77,46 +0,03% DJIA 25963,94 -0,09% Nasdaq 8109,05 +0,26%
«ВКонтакте» разрешила скрывать содержание страниц от незнакомцев
Лента новостей
Посольство США ответило на слова о «фактическом прекращении» выдачи виз 18:23, Политика Погиб глава ДНР Александр Захарченко 18:20, Политика СМИ опубликовали фотографии новых iPhone и Apple Watch 18:15, Технологии и медиа Улюкаева госпитализировали в колонии 17:52, Общество «М.Видео» закрыла сделку по покупке российского бизнеса MediaMarkt 17:50, Бизнес МИД назвал спекуляцией статью о банковских операциях посольства в США 17:45, Политика ФСИН рассказала об обучении сестер Хачатурян по видеосвязи в СИЗО 17:44, Общество Власти назвали число претендующих на льготу по пенсии многодетных матерей 17:31, Общество Когда ржавеет броня: способ защитить свои деньги и информацию от хакеров 17:25, РБК и Microsoft Аккуратное наступление: как Дамаску вернуть Идлиб и не обидеть Турцию 17:19, Мнение Экс-глава протокола Ельцина прокомментировал публикацию его переговоров 17:11, Общество Еврокомиссия поддержала отмену сезонного перевода часов в странах ЕС 17:08, Общество Tron Virtual Machine официально запущена: токен подорожал 17:06, Крипто Минтранс сменит куратора автомобильных дорог 17:02, Бизнес Черногория и Норвегия продлили санкции против России 16:51, Экономика GM, Land Rover и Ford повысят цены на автомобили в России 16:50, Бизнес В Шереметьево больше не будут объявлять фамилии опаздывающих пассажиров 16:41, Общество «ВКонтакте» разрешила скрывать содержание страниц от незнакомцев 16:32, Технологии и медиа Дочери Порошенко поступили в лондонские вузы 16:21, Общество «Автостат» назвал самые популярные в России автомобили 16:21, Общество Как мама 8 детей руководит ведущей юридической компанией 16:16, Pink Павел Лунгин рассказал о причинах поддержки нынешней команды Фонда кино 16:06, Общество Порошенко приедет на похороны Маккейна 15:57, Политика IBM запустил систему на базе Stellar: цена криптовалюты не изменилась 15:56, Крипто Программа по доставке астронавтов США на МКС завершится в 2019 году 15:49, Технологии и медиа Что делать пострадавшим от сбоя в системах Росреестра 15:49, Бизнес «Автодор» раскрыл стоимость проезда по новому участку трассы М-11 15:43, Общество В Лиге Европы определились соперники «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» 15:36, Спорт
«ВКонтакте» разрешила скрывать содержание страниц от незнакомцев
Технологии и медиа, 16:32
0
«ВКонтакте» разрешила скрывать содержание страниц от незнакомцев
Соцсеть «ВКонтакте» ввела новые настройки приватности, анонсированные ранее в качестве меры борьбы с уголовными делами за «лайки и репосты». Теперь пользователь может полностью скрыть содержание страницы от всех незнакомцев
Фото: Алексей Смышляев / Интерпресс / ТАСС

Команда «ВКонтакте» ввела 31 августа новые настройки приватности, говорится в сообщении в корпоративном блоге компании. Они позволяют закрыть доступ к странице и позволить просмотр записей только друзьям.

Внедренные изменения компания называет «реформой приватности». «Теперь вы можете в один момент сделать свой профиль полностью приватным и защитить личное пространство от незнакомцев, оставив страницу открытой только для друзей», — говорится в сообщении.

Mail.Ru потребовала амнистии для осужденных за лайки и репосты
Общество

Теперь пользователям социальной сети будет доступно порядка двух десятков разных настроек приватности. Пока что они действуют лишь для полноформатной версии «ВКонтакте», однако вскоре настройки можно будет изменить и в мобильной версии.

В соответствии с новыми правилами весь добавленный на страницу контент (записи, фотографии, видео и музыка) будет скрываться автоматически. Открыть его пользователь сможет, изменив соответствующие пункты в настройках. Кроме того, закрытым станет и список пользователей, поделившихся публикацией: увидеть его сможет только автор материала или администраторы сообщества, запостившего запись.

Управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов, анонсируя в середине августа предстоящие изменения, связал их с участившимися случаями возбуждения уголовных дел из-за контента страниц пользователей. «Пользователи «ВКонтакте» все чаще становятся фигурантами подобных дел. И нас это чрезвычайно беспокоит. Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям», — писал он.

Москалькова поддержала смягчение наказания за лайки и репосты‍
Общество

Комментируя уже доступные нововведения, Рогозов подтвердил, что новые настройки направлены на борьбу с уголовным преследованием пользователей. «Несмотря на то что корень проблемы кроется в несовершенном законодательстве и правоприменительной практике, мы будем продолжать делать все от нас зависящее и системно совершенствовать «ВКонтакте», предоставляя пользователям больше гибкости в работе со своими данными», — заявил он.

Рогозов добавил, что вскоре в соцсети будут введены новые изменения: так, владельцы аккаунтов смогут быстро архивировать или полностью удалять старые записи и фотографии.

Уголовные дела из-за действий владельцев аккаунтов в соцсетях регулярно возбуждаются в России. Так, 23 августа в Санкт-Петербурге суд приговорил женщину к двум годам условно за комментарии, оставленные ею в декабре 2016 года в сообществе «Питер решает». Ольгу Черникину признали виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). 15 августа в Архангельской области мужчина, оправдывавший действия террориста Андерса Брейвика во «ВКонтакте», приговорен к шести годам колонии общего режима. Он был признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма в интернете), ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к экстремизму), ч. 1 ст. 282 (возбуждение ненависти или вражды), а также по ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение и хранение оружия).

Несвободный интернет: кого судили за посты в социальных сетях Еще 5 фото
Фотогалерея

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: «ВКонтакте» , социальные сети
Главное
Погиб глава ДНР Александр Захарченко Политика
Материалы по теме
Жительница Санкт-Петербурга получила срок за комментарии во «ВКонтакте» Общество
Пенсионерку обвинили по пяти уголовным статьям за посты во «ВКонтакте» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter